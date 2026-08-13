De la Espriella autoriza que Colombia se una a las operaciones con Estados Unidos contra el "narcoterrorismo"

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha afirmado este miércoles que el nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ha autorizado las "operaciones militares conjuntas" con EE.UU. en Colombia para combatir el narcoterrorismo, por lo que el país sudamericano se sumará a la Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C).

"Me enorgullece anunciar que Colombia se unirá a la A3C, convirtiéndose en el miembro número 19, y a través del recién investido presidente", como le gusta decir a Donald Trump, "El Tigre ya solicitó que el Departamento de Guerra se sume a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir terroristas y redes terroristas", ha afirmado Hegseth desde Panamá, durante un evento de la coalición militar impulsada por Washington contra los carteles.

Las autoridades colombianas no se han pronunciado a este respecto hasta el momento. A3C es la principal herramienta del llamado 'Escudo de las Américas' para coordinar acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado, y busca reforzar la seguridad fronteriza, desarticular finanzas criminales y actuar conjuntamente ante amenazas regionales compartidas.

La nueva relación entre Colombia y EE.UU. Después del triunfo en Colombia del líder ultraderechista Abelardo de la Espriella, Washington ha expresado al país apoyo político, cooperación en seguridad y ayuda tras el terremoto del lunes, al volver a consolidar una alianza cercana y afín entre ambos gobiernos, lejos de la tensa etapa con el expresidente Gustavo Petro. El Departamento de Estado de EE.UU. dijo con anterioridad que prevé destinar 1.000 millones de dólares a Colombia como parte de un paquete de asistencia en seguridad, algo de lo que se congratuló el pasado 8 de agosto el nuevo vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo. Mano dura en seguridad, descentralizar el poder y cercanía a EE.UU: las promesas de De la Espriella para Colombia Susana Samhan El paquete contempla robustecer las fuerzas de seguridad colombianas en la lucha contra organizaciones terroristas y criminales transnacionales, mediante tecnología estadounidense, una mayor operatividad y operaciones coordinadas con las fuerzas estadounidenses. "Medidas enérgicas y concretas como estas ejemplifican el tipo de participación activa y operativa que buscamos en nuestros socios para convertir a la A3C en una coalición potente y letal. Sí, tenemos reuniones, coordinaremos, pero en última instancia, se trata de las operaciones que podemos llevar a cabo conjuntamente para proteger la soberanía individual y la totalidad del hemisferio", ha resaltado el titular de la cartera estadounidense de Guerra durante su discurso.