EE.UU. designa como grupos terroristas a los mexicanos Cartel de Juárez y Los Viagras

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha incluido este miércoles al Cartel de Juárez y a Los Viagras como organizaciones terroristas transnacionales, además de mantener las sanciones que ya pesaban sobre ambos grupos por narcotráfico.

Con estas nuevas designaciones, el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, suma oficialmente seis carteles mexicanos en su lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designadas.

El Cartel de Juárez, fundado en la década de 1970 y con operaciones en la fronteriza Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, y Los Viagras, una organización criminal con presencia principalmente en el estado de Michoacán, han sido incorporados a estas categorías por su participación en el tráfico de drogas y otros delitos vinculados al crimen organizado, según ha informado el Tesoro.