EE.UU. designa como grupos terroristas a los mexicanos Cartel de Juárez y Los Viagras
- La Administración Trump suma así seis carteles mexicanos en su lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras
- El mandatario ha insinuado varias veces con ataques terrestres contra estos grupos en territorio de México
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha incluido este miércoles al Cartel de Juárez y a Los Viagras como organizaciones terroristas transnacionales, además de mantener las sanciones que ya pesaban sobre ambos grupos por narcotráfico.
Con estas nuevas designaciones, el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, suma oficialmente seis carteles mexicanos en su lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designadas.
El Cartel de Juárez, fundado en la década de 1970 y con operaciones en la fronteriza Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, y Los Viagras, una organización criminal con presencia principalmente en el estado de Michoacán, han sido incorporados a estas categorías por su participación en el tráfico de drogas y otros delitos vinculados al crimen organizado, según ha informado el Tesoro.
La persecución al narcotráfico de la Administración Trump
En febrero de este año, la Administración de Trump ha designado como Organizaciones Terroristas Extranjeras a seis carteles mexicanos, entre ellos el de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación (CJNG), el del Noreste, el del Golfo y La Nueva Familia Michoacana, como parte de una estrategia para intensificar el combate contra el narcotráfico y el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.
Trump ha presionado a México y a la región en búsqueda de mayores resultados contra los carteles del narcotráfico, mediante amenazas de aranceles, nuevas sanciones financieras y la designación de organizaciones criminales como grupos terroristas.
El Gobierno mexicano ha rechazado en repetidas ocasiones cualquier acción unilateral de Washington contra los carteles en territorio nacional y ha defendido la cooperación bilateral en materia de seguridad bajo el principio del respeto a la soberanía, pese a las crecientes presiones de la Casa Blanca para endurecer el combate al narcotráfico, como sucedió en la operación contra el líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho'.
El mandatario estadounidense considera a sus vecinos del sur "su patio trasero" en una nueva doctrina 'Donroe' que justifica el intervencionismo en la región, como sucedió en Venezuela con la detención del presidente Nicolás Maduro, al que acusan de liderar el Cartel de los Soles.