Sheinbaum pide mantener la "cabeza fría" ante señalamientos de Trump en cumbre regional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió este sábado a la población mantener "la cabeza fría" ante los señalamientos del mandatario estadounidense, Donald Trump, de que "México es el epicentro de la violencia de los cárteles" durante una cumbre celebrada en Miami con aliados ideológicos de la región.

Parar en lugar de reaccionar "Lo vemos el lunes, el lunes. Cabeza fría", respondió la titular del Ejecutivo al ser cuestionada por medios nacionales durante una gira dedicada a la inauguración de un plantel educativo en el municipio de Ixtapaluca, en el Estado de México. Sin dar más detalles sobre los comentarios del líder republicano, quien reiteró este sábado su posición de que "los cárteles están dirigiendo México", Sheinbaum señaló con tranquilidad que el tema lo revisará el próximo lunes, 9 de marzo, durante su conferencia matutina dirigida a los medios.

Coalición militar para derrotar a los cárteles El cuestionamiento por parte de los medios a la dirigente del país surge tras el anuncio de la creación de una coalición militar de Trump junto con presidentes latinoamericanos de derecha para derrotar a los cárteles, en la que no participa México, en medio de la tensión por un posible ataque estadounidense contra el narcotráfico en territorio mexicano. Trump asegura no estar "contento" con México y no descarta un ataque contra los cárteles mexicanos En la inauguración de la reunión 'Escudo de las Américas', el mandatario afirmó que Sheinbaum es una "muy buena persona" con una "voz hermosa", pero insistió en que los "cárteles mexicanos están impulsando y orquestando mucha de la derrama de sangre y caos en el hemisferio".