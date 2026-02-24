Cronología del operativo mexicano para capturar a 'El Mencho'

El líder del cártel más buscado de México, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fue capturado y abatido el domingo en una redada militar de las fuerzas federales que contó con la ayuda de EE.UU., lo que desencadenó una ola de violencia en represalia a lo largo de todo el país.

Oseguera era el cerebro del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), un importante proveedor de fentanilo a Estados Unidos, que se dedicaba al tráfico de drogas sintéticas, a extorsiones y a atacar a las fuerzas de seguridad y que se consolidó como una de las más poderosas y violentas del país.

Esta fue la secuencia temporal en la que tuvieron lugar los eventos clave que terminaron con la muerte de uno de los capos más buscados del mundo.

20 de febrero: siguiendo la pista de 'El Mencho' Tras una pista de un colaborador de confianza de una de las parejas sentimentales de Oseguera, quien no ha sido identificado, las autoridades rastrearon a su amante hasta un centro de detención en la ciudad de Tapalpa, en el estado de Jalisco, donde Oseguera se alojaba. Las autoridades no han proporcionado más detalles sobre cuál es la ubicación exacta del lugar. Agentes de policía se colocan junto a los restos de un tráiler utilizado para bloquear una carretera después del operativo militar en el que fue asesinado 'El Mencho', en Ecuandureo, México. REUTERS/Ivan Arias Estados Unidos ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares a aquellos civiles que ofreciesen información que condujera a su captura. Este país acusaba a Señor de los Gallos, como también se conocía a Oseguera Cervantes por su afición a las peleas entre esos animales, de encabezar un "reinado de terror" en México y de destruir "innumerables vidas" con el tráfico de fentanilo.

21 de febrero: preparación de la redada La pareja de El Mencho abandonó las instalaciones, mientras que la Inteligencia mexicana confirmó que Oseguera aún permanecía en el lugar, protegido por sus guardaespaldas. El ejército mexicano, con el apoyo de la Guardia Nacional, la policía militar, fuerzas especiales, aeronaves militares y seis helicópteros, fue enviado a la zona en una operación de alto secreto. Un policía maneja un arma desde la parte superior de un vehículo tras el operativo militar en el que murió 'El Mencho', en Ecuandureo, México. REUTERS/Ivan Arias Un nuevo grupo de trabajo liderado por militares estadounidenses, especializado en la recopilación de Inteligencia sobre cárteles de la droga, participó en la redada, según ha informado a la agencia Reuters un funcionario de defensa estadounidense.

22 de febrero: la operación Preparadas para un asedio, las fuerzas terrestres mexicanas rodearon la zona antes del amanecer. Hombres armados del cártel abrieron fuego, pero las fuerzas especiales repelieron el ataque, dejando ocho presuntos miembros del cártel muertos. Oseguera y su círculo íntimo huyeron a un complejo de cabañas en una zona boscosa cercana. Las fuerzas especiales los persiguieron entre la maleza, donde se produjo un segundo tiroteo. Tras controlar la situación, las fuerzas de seguridad mexicanas encontraron a Oseguera y dos guardaespaldas heridos. Se solicitó un helicóptero para trasladarlos a un centro médico cercano, pero el capo del CJNG falleció durante el vuelo. ““ Para entonces, el operativo había provocado una violenta represalia generalizada por parte de los miembros del cártel, y el helicóptero no pudo aterrizar en Guadalajara, capital del estado de Jalisco. Fue desviado al aeropuerto de Morelia, en el cercano estado de Michoacán, y el cuerpo de Oseguera fue trasladado a un avión militar con destino a la Ciudad de México

Últimas horas del 22 de febrero: consecuencias La violencia se extendió rápidamente. La Secretaría de Defensa identificó a El Tuli, presunta mano derecha de Oseguera y su principal operador financiero, como el autor intelectual de una serie de retenes, incendios provocados y asaltos a instalaciones gubernamentales en todo el estado de Jalisco. Una persona camina frente a un vehículo incendiado este lunes, en una vía de Puerto Vallarta (México). EFE/ Arturo Montero Según las autoridades, El Tuli ofrecía una recompensa de 20,000 pesos (cerca de los 1.000 euros) a quien asesinase a cualquier militar. Las fuerzas de seguridad localizaron a El Tuli en El Grullo, un pequeño pueblo a unos 180 km al suroeste de Guadalajara. Intentó huir en coche y atacó a la unidad que intentó detenerlo, pero finalmente murió en el enfrentamiento. Varias aerolíneas cancelaron vuelos a Puerto Vallarta, una ciudad turística del Pacífico en el estado de Jalisco, donde turistas atónitos filmaron columnas de humo elevándose hacia el cielo. En algunas localidades, se instó a turistas y residentes a permanecer en sus casas y a los camioneros a tomar rutas más seguras o regresar a sus estaciones de servicio. En Jalisco y varios otros estados, escuelas y universidades cancelaron clases. Unos 30 presuntos pandilleros, 25 efectivos de la Guardia Nacional y un transeúnte murieron en la ola de violencia que siguió a la redada, informaron las autoridades el lunes. Al menos 70 personas fueron arrestadas en siete estados, agregaron, mientras que el domingo se registraron 85 bloqueos viales vinculados a cárteles.