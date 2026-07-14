México presenta denuncias penales ante la fiscalía de EE.UU. por la muerte de mexicanos en manos del ICE.

Tal y como prometieron, México ha presentado varias denuncias penales ante la Fiscalía de Estados Unidos por el fallecimiento de al menos 17 personas de origen mexicano a manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, según sus siglas en inglés).

La primera de las denuncias ha estado dirigida al centro de detención de Adelanto, en California. Unas instalaciones en las que han perdido la vida cuatro ciudadanos mexicanos. Los escritos que han enviado solicitan el cese y desistimiento. "El objetivo de estos escritos es que cesen de inmediato las acciones u omisiones que derivaron en estas muertes, tales como impedir el acceso a atención médica pronta y expedita”, ha explicado en un comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Se trata del primer paso formal para, posteriormente, presentar acciones penales.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos — Volker Türk — también ha sido informado sobre estas defunciones con el fin de que se lleven a cabo investigaciones a EE.UU. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha solicitado a esta entidad que analice "la compatibilidad de estos hechos con las obligaciones internacionales".

El mismo organismo de la ONU solicitó a EE.UU., días antes, investigaciones independientes por estas muertes de migrantes no solo en centros de detención sino en operativos migratorios.

Las denuncias han sido la respuesta del Gobierno mexicano a las 17 muertes de sus ciudadanos bajo custodia del ICE y de varios más durante operativos de arresto. Claudia Sheinbaum ya ha asegurado la intensificación de estas respuestas y ha asegurado que "no puede hacer la vista gorda ante los mexicanos que han fallecido".

El plan de la presidenta, que adelantó la semana pasada, pretende ir "más allá" de la vía diplomática y centrarse en EE.UU., recurriendo a las acciones jurídicas. Este planteamiento ha surgido tras el fallecimiento de Lorenzo Salgado Arujo durante un operativo del ICE en Houston, Texas, hace una semana.

El paso dado por el Gobierno mexicano profundiza la estrategia adelantada por Sheinbaum la semana pasada de ir "más allá" de las notas diplomáticas y recurrir a acciones jurídicas tras la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo durante un operativo del ICE en Houston. Agentes del Servicio de Inmigración trataron de detener su vehículo con la intención de detener al migrante. Desde el Gobierno han asegurado que el hombre trató de escapar del control policial y envistió uno de los coches oficiales, además de desobedecer “órdenes verbales”. Tras la intervención del ICE, Salgado falleció en un hospital.

Son 17 muertes de mexicanos bajo operativos de agentes migratorios, que han generado protestas de comunidades y asociaciones migrantes y que han dado pie a investigaciones.

A estos fallecimientos se suma la de un joven colombiano de 26 años, asesinado el lunes también a manos del Servicio de Inmigración en el estado de Maine. Johan Sebastián Durán Guerrero contaba con permiso de trabajo y cumplía con los requisitos exigidos por las autoridades migratorias, según ha contado su padre. La policía ha contado que Johan intentó usar su vehículo para envestir a los agentes.