México demandará a EE.UU. por la muerte de inmigrantes mexicanos a manos del ICE
- La denuncia llega tras el fallecimiento a tiros de un mexicano en un operativo migratorio
- La presidenta Claudia Sheinbaum ha dado la orden de iniciar acciones legales contra EE.UU.
México irá más allá de la vía diplomática y denunciará a Estados Unidos tras la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araújo por los disparos de personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos en Houston (Texas). El canciller de México, Roberto Velasco, presentará la demanda ante el Departamento de Justicia norteamericano por este caso y por los 14 fallecidos en centros de detención bajo custodia del ICE.
Velasco ha afirmado que se trata de una petición de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. "Nos ha instruido que iniciemos acciones legales contundentes para responder a esta tragedia tan dolorosa que estamos viendo", ha explicado ante los medios.
"La Secretaría de Relaciones Exteriores va a solicitar apoyo a la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar de manera formal denuncias contra quien resulte responsable ante las fiscalías estatales y ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por las muertes de mexicanos bajo custodia y en operativos de ICE", ha detallado el canciller.
México acudirá directamente a las fiscalías de EE.UU.
Con esta decisión, el jefe de la diplomacia mexicana pretende "pasar del ámbito diplomático" al judicial ya que acudirá directamente a las fiscalías de EE. UU. para que "investiguen en el ámbito penal lo que está ocurriendo".
Además, Velasco ha añadido que el Gobierno federal emprenderá "acciones civiles" contra las empresas que operan en los centros de detención de EE.UU. Por el momento, México les ha enviado cartas para solicitar el "cese" de acciones que violan de los derechos humanos y han causado "la muerte de catorce mexicanos".
México presentará "solicitudes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la protección" de los mexicanos "en centros de detención, incluyendo el otorgamiento de medidas cautelares". También va a "exigir" al alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, la protección de los mexicanos en los centros de detención del ICE.
El canciller ha destacado que las conversaciones con funcionarios estadounidenses sobre esta cuestión se mantienen como una "prioridad" por orden de la presidenta Claudia Sheinbaum
México ha anunciado estas medidas tras la muerte del migrante mexicano Lorenzo Salgado Araújo hace unos días. El incidente ocurrió cuando unos agentes del ICE intentaron detener un vehículo como parte de un operativo dirigido para arrestar al migrante. Según la versión del Gobierno, el hombre intentó huir, embistió un vehículo oficial con su coche y desobedeció varias "órdenes verbales". Salgado Araújo falleció horas después en un hospital de Houston.
Al menos 17 mexicanos han perdido la vida en centros de detención del ICE o en redadas desde el regreso a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump, que ha endurecido la política migratoria de la Casa Blanca.