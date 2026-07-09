México demandará a EE.UU. por la muerte de inmigrantes mexicanos a manos del ICE

México irá más allá de la vía diplomática y denunciará a Estados Unidos tras la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araújo por los disparos de personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos en Houston (Texas). El canciller de México, Roberto Velasco, presentará la demanda ante el Departamento de Justicia norteamericano por este caso y por los 14 fallecidos en centros de detención bajo custodia del ICE.

Velasco ha afirmado que se trata de una petición de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. "Nos ha instruido que iniciemos acciones legales contundentes para responder a esta tragedia tan dolorosa que estamos viendo", ha explicado ante los medios.

"La Secretaría de Relaciones Exteriores va a solicitar apoyo a la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar de manera formal denuncias contra quien resulte responsable ante las fiscalías estatales y ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por las muertes de mexicanos bajo custodia y en operativos de ICE", ha detallado el canciller.