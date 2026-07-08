Un agente del ICE mata a un inmigrante mexicano durante una persecución en un operativo de detención en Texas
- Según la versión gubernamental, el hombre intentó huir, embistió un vehículo oficial con su coche y desobedeció órdenes
- En ese momento, el oficial disparó en "defensa propia" cuando le intentaba atropellar
Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés) ha matado este martes a un inmigrante mexicano durante una persecución en un operativo de detención en Houston, Texas, según ha informado la agencia en un comunicado en el que asegura que el oficial disparó en "defensa propia" cuando le intentaba atropellar.
El hombre asesinado a tiros ha sido identificado como Lorenzo Salgado Araujo, descrito por el ICE como un ciudadano mexicano e inmigrante indocumentado que intentó evadir el arresto durante una operación de control migratorio realizada por agentes federales.
Ronaldo Salgado, quien se ha identificado como hijo del conductor fallecido, ha declarado a la cadena de televisión en español Telemundo Houston que su padre recibió un disparo mientras buscaba trabajadores en la zona.
La versión del ICE
El incidente ocurrió alrededor de las 6:50 de la mañana, hora local (14:50 hora peninsular española), cuando agentes del ICE intentaron detener un vehículo como parte de un operativo dirigido para arrestar al migrante. Según la versión del Gobierno, el hombre intentó huir, embistió un vehículo oficial con su coche y desobedeció varias "órdenes verbales".
La agencia asegura además que Salgado utilizó su vehículo "como un arma" e intentó atropellar a uno de los agentes, quien disparó en "defensa propia". Salgado Araujo fue trasladado posteriormente a un hospital, donde murió a causa de las heridas. El FBI está al frente de la investigación y se ha desplazado al lugar de los hechos.
En varias ocasiones durante el último año, las declaraciones iniciales de las agencias de control de inmigración sobre el uso de la fuerza han sido cuestionadas por videos u otras pruebas, a veces incluso en los tribunales.
2.000 detenciones al día
Las autoridades no han ofrecido por el momento más detalles sobre el número de disparos, la identidad del agente involucrado o si existen grabaciones del incidente. Un video captado por una cámara de vigilancia de un negocio cercano y revisado por la agencia Reuters muestra a una persona tendida en el suelo junto a una camioneta blanca, rodeada de agentes, en lo que parece ser la consecuencia del tiroteo.
El portavoz del Departamento de Bomberos de Houston, Rustin Rawlings, ha informado que los bomberos que acudieron al lugar encontraron a un hombre con una herida de bala en el abdomen, al que se le practicó reanimación cardiopulmonar antes de ser trasladado a un hospital.
Mary Benton, portavoz del alcalde de Houston, John Whitmire, ha afirmado en un comunicado escrito que el incidente de este martes se originó en "una operación federal" y que la policía de Houston "no estuvo involucrada".
El fatal operativo en Houston se ha producido en medio de un reciente aumento en el número de arrestos del ICE en todo el país, con agentes de inmigración deteniendo a unos 2.000 migrantes al día la semana pasada.
Al menos seis personas han muerto a manos de agentes de inmigración en EEUU, incluyendo a dos ciudadanos estadounidenses, Alex Pretti y Renée Goodman, durante un megaoperativo en Minnesota en el mes de enero.