Un agente del ICE mata a un inmigrante mexicano durante una persecución en un operativo de detención en Texas

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés) ha matado este martes a un inmigrante mexicano durante una persecución en un operativo de detención en Houston, Texas, según ha informado la agencia en un comunicado en el que asegura que el oficial disparó en "defensa propia" cuando le intentaba atropellar.

El hombre asesinado a tiros ha sido identificado como Lorenzo Salgado Araujo, descrito por el ICE como un ciudadano mexicano e inmigrante indocumentado que intentó evadir el arresto durante una operación de control migratorio realizada por agentes federales.

Ronaldo Salgado, quien se ha identificado como hijo del conductor fallecido, ha declarado a la cadena de televisión en español Telemundo Houston que su padre recibió un disparo mientras buscaba trabajadores en la zona.

La versión del ICE El incidente ocurrió alrededor de las 6:50 de la mañana, hora local (14:50 hora peninsular española), cuando agentes del ICE intentaron detener un vehículo como parte de un operativo dirigido para arrestar al migrante. Según la versión del Gobierno, el hombre intentó huir, embistió un vehículo oficial con su coche y desobedeció varias "órdenes verbales". La agencia asegura además que Salgado utilizó su vehículo "como un arma" e intentó atropellar a uno de los agentes, quien disparó en "defensa propia". Salgado Araujo fue trasladado posteriormente a un hospital, donde murió a causa de las heridas. El FBI está al frente de la investigación y se ha desplazado al lugar de los hechos. En varias ocasiones durante el último año, las declaraciones iniciales de las agencias de control de inmigración sobre el uso de la fuerza han sido cuestionadas por videos u otras pruebas, a veces incluso en los tribunales. 01.21 min Los centros de detención del ICE, una amenaza para los inmigrantes de EE.UU.