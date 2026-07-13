Agentes del ICE matan a un joven de origen colombiano en un tiroteo en Maine

Un joven de origen colombiano ha muerto este lunes en un tiroteo en el estado de Maine (EE. UU.) en el que se han visto implicados agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El suceso ha tenido lugar pocos días después de que un inmigrante mexicano fuera abatido en un control de tráfico en Houston, Texas, por miembros del ICE.

Este último tiroteo se ha producido en Biddeford, una ciudad del sur del estado con más de 21.000 habitantes, según ha señalado Ryan Fecteau, líder de la Cámara de Representantes estatal, en un mensaje publicado en Facebook. "Una persona ha fallecido. El ICE está implicado", recoge el texto de la red social.

"Se trata de una persona joven cuya vida se ha visto truncada y nuestra comunidad debe unirse para apoyar a sus seres queridos y asegurarse de que no se queden solos. Deben obtener justicia", señala otro mensaje publicado en Facebook por Project Relief Maine, organización a la que pertenecía el fallecido. La entidad es un grupo de defensa y apoyo de inmigrantes que está dirigido por personas de ascendencia africana

La organización ha señalado en un mensaje posterior que la familia del fallecido se encuentra "abrumada", al tiempo que pedía respetar su privacidad y que se "les conceda el tiempo y el espacio que necesitan para superar su duelo".

Tras producirse el tiroteo, los medios locales informaron que las autoridades cortaron una carretera y que agentes del FBI se unieron a la policía local para esclarecer lo sucedido. Según la prensa de EE. UU., el ICE ha argumentado que sus agentes actuaron en defensa propia, pero el testimonio de varios testigos pone en duda esta versión.