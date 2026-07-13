Agentes del ICE matan a un joven de origen colombiano en un tiroteo en Maine
- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas abatió hace una semana a un inmigrante mexicano en Houston
- Seis personas han muerto a manos de agentes de inmigración de Estados Unidos en lo que va de año
Un joven de origen colombiano ha muerto este lunes en un tiroteo en el estado de Maine (EE. UU.) en el que se han visto implicados agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El suceso ha tenido lugar pocos días después de que un inmigrante mexicano fuera abatido en un control de tráfico en Houston, Texas, por miembros del ICE.
Este último tiroteo se ha producido en Biddeford, una ciudad del sur del estado con más de 21.000 habitantes, según ha señalado Ryan Fecteau, líder de la Cámara de Representantes estatal, en un mensaje publicado en Facebook. "Una persona ha fallecido. El ICE está implicado", recoge el texto de la red social.
"Se trata de una persona joven cuya vida se ha visto truncada y nuestra comunidad debe unirse para apoyar a sus seres queridos y asegurarse de que no se queden solos. Deben obtener justicia", señala otro mensaje publicado en Facebook por Project Relief Maine, organización a la que pertenecía el fallecido. La entidad es un grupo de defensa y apoyo de inmigrantes que está dirigido por personas de ascendencia africana
La organización ha señalado en un mensaje posterior que la familia del fallecido se encuentra "abrumada", al tiempo que pedía respetar su privacidad y que se "les conceda el tiempo y el espacio que necesitan para superar su duelo".
Tras producirse el tiroteo, los medios locales informaron que las autoridades cortaron una carretera y que agentes del FBI se unieron a la policía local para esclarecer lo sucedido. Según la prensa de EE. UU., el ICE ha argumentado que sus agentes actuaron en defensa propia, pero el testimonio de varios testigos pone en duda esta versión.
Seis fallecidos a manos del ICE en lo que va de 2026
El tiroteo en Maine se ha registrado una semana después de que agentes del ICE matasen en un control de tráfico en Houston a Lorenzo Salgado Araujo, ciudadano mexicano que, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se encontraba en el país de forma irregular.
Al menos seis personas han muerto este año por disparos de agentes migratorios en Estados Unidos, entre ellas los estadounidenses Alex Pretti y Renée Good, durante un amplio operativo desplegado en Minnesota el pasado enero.