Miguel Barreno, el español detenido en EE.UU. en las redadas migratorias del ICE: "En dos meses nadie ha sabido de mi"
- Barreno pasó seis meses en dos cárceles estadounidenses, en Indiana y Kentucky
- El consulado español le consiguió un salvoconducto, pero ha dejado toda su vida en Chicago
Miguel Barreno ya está de vuelta en España, pero los últimos seis meses de su vida han sido una pesadilla. Barreno es ciudadano español y pasó medio año retenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la policía anti-inmigración del presidente estadounidense Donald Trump. En el programa Mediodía en RNE ha contado su historia y ha dado las gracias a todos los que se han interesado por su caso.
“🔴ENTREVISTA | Miguel Barreno, español detenido por el ICE en EE.UU. durante 6 meses— Mediodía en RNE 📻 (@MediodiaRNE) May 7, 2026
🗣️ "No ha sido nada facil. He estado en dos cárceles (...) Tenía una vida normal hasta la llegada de Trump..."
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Tras casi 10 años viviendo en Chicago, allí tenía su vida hecha. Tenía pareja, trabajaba en una distribuidora de alimentos de comida india, pagaba el alquiler de su apartamento y se había comprado un coche. Cuenta que tenía una vida normal, hasta que Trump volvió a la presidencia. "Estaba en alerta, porque ya pensaba yo que era el siguiente".
Su visado de turista había caducado y en una redada fue detenido por los agentes del ICE. "He estado en dos cárceles, en una estuve dos meses, en una cárcel de Indiana. Estoy muy indignado porque en esos dos meses nadie ha sabido de mí. Después me trasladaron a otra cárcel de Kentucky, y allí estuve cuatro meses", relata. Y recuerda que había 12 inmigrantes retenidos, y el resto eran presos.
"Han vuelto las redadas"
Desde allí le llegan las noticias de su pareja, nicaragüense. "Han vuelto las redadas, donde antes no había, ha vuelto otra vez, sigue igual", cuenta. Desde aquí le pide que tengan mucho cuidado, su temor es que les pase lo mismo que a él. "Que tengan mucho cuidado, y que por lo menos esté bien, nada, solo eso, que tenga mucho cuidado", dice.
Su vida ha dado un giro por completo. "La verdad que no ha sido nada fácil, estoy en proceso de adaptación", explica, porque después de 10 años en Chicago ahora tiene que buscar trabajo. "Si alguien está interesado en darme empleo, estoy abierto", concluye.