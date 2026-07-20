'El Mayo' Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, condenado a cadena perpetua

El tribunal federal de Brooklyn (Nueva York) ha sentenciado este lunes al cofundador y líder histórico del Cártel de Sinaloa, el enigmático Ismael El Mayo Zambada, a una condena de cadena perpetua. El que fuera socio del también encarcelado Joaquín Archivaldo El Chapo Guzmán, había sido detenido en Texas en julio de 2024, tras ser engañado por Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de su antiguo compañero.

Zambada, de 76 años de edad, se declaró culpable en agosto de 2025 de cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas, después de que los fiscales asegurasen que no tratarían de obtener una imposición de la pena de muerte. Además, admitía haber enviado millones de kilogramos de cocaína durante décadas. Este fallo del tribunal no le pilla por sorpresa, ya había aceptado hace dos semanas la cadena perpetua para tratar de evitar una cárcel de máxima seguridad.

Su abogado solicitó al juez Brian Cogan que recomendara a la Oficina Federal de Prisiones que Zambada, dada su avanzada edad, fuera recluido en un centro penitenciario donde pudiera recibir una atención médica adecuada. Sin embargo, los fiscales respondieron que estas prisiones propuestas no estaban preparadas para afrontar los riesgos de seguridad que representaba Zambada. Así finalizan sus más de cinco décadas de actividad delictiva.

Con los dos máximos líderes del Cártel de Sinaloa condenados y el fallecimiento el pasado mes de febrero del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera El Mencho, México pone punto y aparte a un capítulo oscuro en su lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, aún no se ha librado en absoluto de la violencia criminal. La detención de Guzmán y Zambada ha provocado una guerra interna dentro del cártel entre los herederos de El Mayo y los hijos de El Chapo, en unos enfrentamientos que han provocado unos 2.000 muertos. Los denominados "Mayitos" acusan a "Los Chapitos" de haber traicionado a su padre en una operación de la que aún se desconocen qué pasó realmente.

Desde que en 2006 el gobierno mexicano declaró una guerra abierta contra los narcos con participación militar, el país ha registrado más de 450.000 muertos y 130.000 desaparecidos.