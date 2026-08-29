De la Espriella da por terminadas las conversaciones de paz total con grupos armados ilegales iniciadas por Petro

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha dado por terminadas las conversaciones con varios grupos armados ilegales iniciadas por su antecesor, Gustavo Petro, y ha revocado los nombramientos de representantes del Gobierno y reconocimientos de delegados de la contraparte en los diálogos de la llamada paz total.

La decisión está contenida en varias resoluciones que afectan a los diálogos con grupos con los que Petro inició "espacios de conversación sociojurídica" que no prosperaron.

09.42 min Cinco Continentes - El fracaso de la paz total de Petro

Tras señalar "que es potestad constitucional del presidente de la República decidir cómo, cuándo y con quiénes puede llevar a cabo acercamientos y conversaciones de paz", el Gobierno de De la Espriella ha emitido las resoluciones para "terminar la Mesa de Diálogos de Paz" con diversos grupos "por ausencia de voluntad de paz".

Entre ellos se encuentran el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio comandante Gentil Duarte, comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes (EMBF), la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN).

El EMBF fue parte del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las antigua guerrilla de las FARC, pero en 2024 se separó de ese grupo por su negativa a continuar los diálogos de paz con el Gobierno de Petro.

La CNEB, por su parte, surgió de una escisión de otra disidencia llamada Segunda Marquetalia, por divisiones internas, y está compuesta por la Coordinadora Guerrillera del Pacífico (CGP) y los Comandos de Frontera (CDF). "No obstante haberse instalado la Mesa de Diálogos de Paz, se han presentado diversos acontecimientos que han debilitado los diálogos del Gobierno nacional con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y no ha sido posible seguir evidenciando la voluntad real de paz y de reinserción a la vida civil del grupo armado al margen de la ley", indica una de las resoluciones.