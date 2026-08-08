De fumigar los campos de coca a la batalla cultural: las claves del discurso de posesión de Abelardo de la Espriella

El presidente ultraderechista de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha pronunciado este viernes su primer discurso como mandatario en el Cantón Militar Pichincha, un complejo militar, donde se ha dirigido a las tropas de las Fuerzas Militares y la Policía, tras una investidura inusual en Cali, por primera vez fuera de Bogotá.

Estas son las claves del discurso pronunciado por de la Espriella:

1. La promesa de "cerrar un largo capítulo de resignación nacional". El mandatario se ha comprometido a recuperar el orden, la autoridad y la libertad del Estado durante su Gobierno.

2. Una "regeneración económica". De la Espriella ha asegurado que fortalecerá la iniciativa privada, la inversión, la confianza y el empleo digno, para lo cual impulsará una "una regeneración que destierre el odio y el resentimiento" por encima de las diferencias ideológicas.

3. El diálogo con grupos armados ilegales está "agotado". El nuevo presidente de Colombia ha reiterado que no negociará con estas organizaciones al margen de la ley y que su Gobierno será contundente y directo contra el crimen.

4. Fumigación contra cultivos ilícitos. El mandatario aseguró que durante su mandato implementará la fumigación con herbicidas de última generación en plantaciones ilegales, especialmente de hoja de coca.

5. "Derrotar sin tregua al narcoterrorismo y criminales". El jefe de Estado ha dicho que su Gobierno atacará al narcotráfico y a todas las organizaciones criminales que amenazan la "libertad" del país.

6. Respeto a la independencia de poderes públicos. De la Espriella ha anunciado que "respetará" la independencia de los poderes en Colombia y prometió mantener una relación armónica con el Congreso.

7. Colombia, "un país seguro para invertir". El presidente ha presentado un paquete de medidas económicas orientadas a recuperar la confianza de los inversores, entre ellas un decreto de congelamiento del gasto público, una reforma tributaria estructural y la eliminación del impuesto al patrimonio.

Abelardo de la Espriella es investido como nuevo presidente de Colombia. EFE/ Ernesto Guzmán Jr

8. "Fracking sostenible". El mandatario dijo que autorizará la técnica de fracturamiento hidráulico del suelo para extraer hidrocarburos, conocida como 'fracking', para aumentar las reservas de petróleo y gas en el país.

9. La "batalla cultural" para defender a la familia. Tras tomar posesión del cargo, De la Espriella señaló que librará una lucha para defender a la familia como eje central de la sociedad.

10. Sistema sanitario en crisis. El presidente de Colombia anunció que corregirá "las decisiones equivocadas" que llevaron a una crisis del sistema de salud y que tiene la voluntad de mejorar "lo que sea necesario" para garantizar el bienestar de la población.