Perú y México retoman lazos diplomáticos tras nueve meses de tensión por el asilo de la ex primera ministra de Castillo

Perú y México han acordado restablecer sus relaciones diplomáticas este viernes, según un comunicado conjunto entre ambas cancillerías: "Considerando los históricos lazos de la hermandad, amistad y cooperación que unen al Perú y México, acordaron la reanudación de las relaciones entre ambos Estados", afirman en el documento.

Los dos Gobiernos también han anunciado que Lima otorga un salvoconducto a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez, quien había recibido asilo en la embajada de México en Lima, para que pueda viajar a México.

Perú rompió relaciones diplomáticas en noviembre del año pasado después de que el Gobierno mexicano concediera asilo a Chávez, exfuncionaria del gobierno del destituido expresidente Pedro Castillo, en su Embajada en Lima. Chávez formó parte del Gobierno de Castillo, que fue detenido a finales de 2022 por intento de golpe de Estado al intentar disolver el Congreso de Perú, motivo por el que también había sido acusada la exprimera ministra, por su teórica implicación. Posteriormente, fue condenada a 11 años y cinco meses de cárcel, aunque permaneció en la residencia de la embajada. Tras el cierre de la cancillería, se mantuvo al resguardo de Brasil.

Además, el Congreso de Perú votó a favor de declarar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, persona non grata.

En su conferencia de prensa matutina, la mandataria del país azteca ha agradecido lo que considera un acto "de buena voluntad" del Gobierno peruano de Keiko Fujimori hacia México. Ha dado "la bienvenida a México" a Chávez y ha asegurado que, a pesar de retomar las relaciones, van a "seguir en la defensa del presidente Castillo".

Tanto la actual presidenta Sheinbaum, como su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, han exigido en varias ocasiones la libertad de Castillo, al considerar que fue él quien en realidad sufrió un golpe de Estado por las Cortes.

la Cancillería peruana ha señalado en su comunicado que la entrega del salvoconducto no implican que admitan que la ex primera ministra sea una perseguida política como considera la administración Scheinbaum.