El papa León XIV viajará a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre

El papa León XIV hará su primer viaje apostólico a América del Sur del 6 al 17 de noviembre, con la visita a Uruguay, Argentina y Perú, ha confirmado este miércoles el portal Vatican News

El director de la Sala de Prensa de Santa Sede, Matteo Bruni, ha informado que “el santo padre León XIV realizará un viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre de 2026, aceptando la invitación de los jefes de Estado y de las autoridades eclesiásticas de esos respectivos países. Su santidad visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre”.

Regreso a casa del "papa peruano" Perú ha recibido con alegría y jolgorio el anuncio oficial de la visita que hará al país, donde se dará el ansiado reencuentro que esperaban con su pontífice, "el papa peruano", como se le considera después de haber ejercido más de 20 años de vida pastoral en sus tierras y haber adquirido la nacionalidad peruana. Desde que en mayo de 2025 Robert Prevost fuese escogido para suceder a Francisco y liderar la Iglesia Católica, Perú comenzó a pensar en el emotivo regreso como papa del joven misionero agustino que inició su labor en polvorientos barrios de la costa norte de Perú y que llegó a ser obispo de Chiclayo, diócesis a la que saludó en sus primeras palabras como pontífice. León XIV, el papa con el corazón en Perú: "Chiclayo siempre fue su hogar" ADRIÁN ROMERO El arzobispo de Lima, el cardenal Carlos Castillo, ha expresado su profunda alegría y esperanza por esta visita. "Como arzobispo y cardenal del Perú, y como arzobispo de Lima, puedo decir con toda sinceridad que hay una enorme expectativa de acoger al Santo Padre", ha afirmado. En una entrevista con el portal oficial Vatican News, ha dicho que Perú es un país con una fuerte tradición católica y la figura del Papa es recibida como la de "un verdadero amigo de la gente, de todo el pueblo". En Perú será el país donde mayor tiempo estará, al permanecer toda una semana para visitar las ciudades de Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Tras hacer oficial el anuncio del viaje por parte del Vaticano, la presidenta peruana, Keiko Fujimori, ha señalado que su país le espera "con los corazones abiertos para darle la bienvenida de regreso a su casa, el Perú". José Estebas, el agustino recoleto que envía "chistes" al papa León XIV con el que compartió misión en Perú Santiago Riesco Pérez

La Iglesia Católica en Argentina expresa su "inmensa alegría" En una carta dirigida a los fieles católicos, la Conferencia Episcopal Argentina ha manifestado su "inmensa alegría" por la visita pastoral que León XIV hará del 8 al 11 de noviembre, la primera de un papa en casi 40 años a este país. Pese a que Francisco I era bonaerense, nunca acudió como pontífice a su país natal. "Damos gracias a Dios por este acontecimiento de gracia para toda la Iglesia y para nuestra patria", han señalado los obispos de Argentina. "Serán pocos días y, por lo tanto, son pocos los lugares de nuestra geografía en los cuales estará físicamente presente el santo padre, sin embargo, estamos seguros de que encontrará la hospitalidad de todos, es la Argentina entera la que abre el corazón y las puertas al sucesor de Pedro", han manifestado los prelados. 15.20 min Informe Semanal - La huella del papa León