León XIV elogia la tradición de acoger inmigrantes de EE.UU. por el 250º aniversario de la Independencia
- El pontífice ha recibido la Medalla de la Libertad del Centro Nacional de la Constitución de Filadelfia
- El sábado, Prevost viajará a Lampedusa, símbolo de la crisis de refugiados en el Mediterráneo
El papa León XIV, el primer pontífice estadounidense de la historia, ha elogiado este viernes la tradición de Estados Unidos de acoger a los inmigrantes en su primer gran discurso dirigido a su país natal. En una declaración por video, con motivo del 250º aniversario de la Independencia de EE.UU., ha instado a los estadounidenses a mandatarse fieles a estos ideales consagrados en la Declaración de Independencia.
El discurso ha sido transmitido en directo desde el Vaticano al National Constitution Center, en Filadelfia, con motivo de la recepción de la Medalla de la Libertad de esa institución: "Al aceptar este premio, ruego que este 250 aniversario de la fundación de esta gran nación sea ocasión para reafirmar los ideales que han hecho de Estados Unidos un país que valora la paz y la prosperidad", ha afianzado.
Prevost ha calificado de "inhumanas" las estrictas políticas migratorias del presidente Donald Trump, y ha afirmado que la palabra "América" se ha convertido en todo el mundo en un "sinónimo de libertad", con motivo de la manera en la que el país ha recibido históricamente a los inmigrantes.
"Este aniversario histórico nos brinda la oportunidad de reflexionar una vez más sobre los principios fundacionales de la nación, con la esperanza de que Estados Unidos permanezca siempre fiel al sueño que le ha valido el título de tierra de los libres y hogar de los valientes", ha afirmado León, que ha expresado su deseo de que los ideales de "unidad, justicia y paz" defendidos por los Padres Fundadores sigan guiando a Estados Unidos mientras celebra este aniversario.
Así ha recibido esta distinción que otorga el Centro Nacional de la Constitución de Filadelfia, que se dedica a promover el conocimiento de la Constitución estadounidense y de sus principios.
Estas declaraciones llegan tras varios meses de duelos dialécticos entre el líder de la Casa Blanca y el pontífice, que se ha mostrado crítico respecto a la política migratoria de la administración Trump.
Trump y Prevost, una escalada de tensión
La rivalidad entre León XIV y Washington se remonta hasta el pasado mes de abril, cuando Trump incentivó a León XIV a "ponerse las pilas" para lo incentivó a "dejar de complacer la izquierda radical".
En la visita a África que realizó ese mismo mes, el representante de El Vaticano defendió constantemente la dignidad de las personas refugiadas y los migrantes, y mantuvo una firme posición antibélica respecto al conflicto armados entre Estados Unidos e Irán.
A través de su perfil de X, Prevost lanzó un dardo al mandatario, y aseguró que "el corazón de nuestro Padre no está con los malvados, los prepotentes ni los soberbios", sino con los "pequeños y humildes", después de que Trump afirmase que León XIV "no le gustaba en absoluto" por ser "demasiado liberal" y por estar "a favor del crimen".
Viaje a Lampedusa
León XIV viajará este sábado 4 de julio a Lampedusa, símbolo de la crisis migratoria en el Mediterráneo, 13 años después de la visita de su predecesor, el Papa Francisco. El argentino eligió esta isla italiana como su primer destino ante los repetidos naufragios en los que perdieron la vida cientos de migrantes.
La isla, que está situada frente a la costa de Sicilia, ha sido escenario de numerosos naufragios y dos de los más trágicos que se recuerdan sucedieron precisamente en octubre de 2013, pocos meses después de la visita de Bergoglio, cuando en apenas una semana, murieron más de 600 migrantes. En abril, 19 personas fueron encontradas sin vida en una embarcación a la deriva a 85 millas de la isla.
Prevost apenas pasará tres horas y media en la isla. Su aterrizaje en Lampedusa está previsto en torno a las 9:00 horas. Una vez allí, realizará una parada en el cementerio, donde hará una ofrenda floral en las tumbas; otra en la 'Puerta de Europa', un monumento dedicado a los migrantes que perdieron la vida en el mar, y una tercera en el muelle Favaloro, donde bendecirá la placa que le da nombre en honor al Papa Francisco. También saludará a algunos migrantes y, a las 10:30 horas, celebrará una misa. Tras saludar a las autoridades, a niños enfermos y voluntarios, a las 12:30 horas, despegará con destino a Roma.
Esta visita se enmarca en una gira que el Pontífice está realizando por distintas ciudades italianas y que se inició el pasado 8 de mayo, cuando se cumplía un año de su elección como Papa.