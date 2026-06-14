El paso de León XIV por España, goleada a la polarización y deberes para todos

Sueño cumplido. Para España, después de quince años de espera, para el recordado papa Francisco y para el actual papa Prevost. León XIV ha regresado a Roma en el avión de Felipe VI. Final de una exitosa visita apostólica que, de seguro, ha calado en católicos y escépticos, con mensajes válidos para todos.

La esperada visita del Papa ha sido un abrazo cariñoso y necesario para toda España. Y la sociedad española le ha devuelto este abrazo con creces. León XIV no solo ha llenado calles, plazas y estadios, también ha llenado el vacío de un pueblo con la necesidad de escuchar un mensaje claro, positivo y esperanzador. Una mirada de altura y a la altura del momento histórico que estamos viviendo, con permiso del mundial de fútbol y de Bad Bunny.

Prioridad eclesial Robert Prevost se ha soltado como papa en España. Una evolución en sus gestos y palabras por cada día que pasaba. Sereno, con una sonrisa siempre en sus labios. Y con un mensaje claro, firme y rotundo: la defensa por la dignidad de toda persona humana como prioridad eclesial y social. El líder para más de 1.400 millones de católicos en el mundo ha expuesto sus argumentos ante la sociedad civil y ante la propia iglesia española sin querer imponer. Recordando una propuesta que no es nueva para la Iglesia, su Doctrina Social y el propio Evangelio. Una aportación oportuna que suma e invita a remar todos juntos, para seguir cultivando una auténtica convivencia social y religiosa en paz. Pocos temas han quedado fuera del tintero. Crisis migratoria y acogida humanitaria, invitación a un diálogo sincero para evitar la polarización y la división social, visita a sectores marginados como son las personas sin hogar, mujeres víctimas de violencia, personas con discapacidad y personas privadas de libertad; encuentro con la cultura, la economía y el deporte. Palabras contra el feminicidio y contra las mafias que trafican con migrantes. Merecerá la pena repasar a posteriori cada una de sus intervenciones.

Justicia y reparación La reunión de León XIV en la Nunciatura, de casi una hora, con víctimas de abuso estaba sobre la mesa organizativa del viaje desde el minuto cero. No para hacerse una foto o caer en la instrumentalización interesada de un encuentro íntimo y sincero, sino para escuchar y abrazar el dolor y la crudeza de los testimonios. Con el legítimo reproche de otras asociaciones de víctimas, pero sin tiempo para contentarlas a todas. Solo seis víctimas, que no estaban domesticadas ni tenían por qué ser afines a la Iglesia. Sí, eran todas las que estaban, pero la verdad es que no estaban todas las que son. El papa recibe a víctimas de abusos y les transmite su "compromiso" para lograr "consuelo y sanación" en la iglesia Rodrigo García Melero El papa, según trascendió de ese encuentro, escuchó y recogió las propuestas para combatir con mayor eficacia esta “plaga”. Y, a renglón seguido, visitó a sus hermanos obispos en la Conferencia Episcopal Española donde les instó a responder con “escucha, verdad, justicia y reparación” a quienes han sido heridos. Quien tenga oídos para oír, que oiga.