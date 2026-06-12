Yago de la Cierva, coordinador de la visita pontificia a España: "Le hemos visto hacerse papa en este viaje"

“El papa León XIV en este viaje lo ha decidido todo”. Ha sido uno de los secretos que ha desvelado el coordinador general de la visita papal, Yago de la Cierva, que ha ofrecido una entrevista a RTVE, donde ha señalado la implicación personal de Robert Prevost en la organización de este viaje.

De la Cierva ha destacado los desafíos de la visita del Pontífice a nuestro país. Entre ellos el poco tiempo de que se dispuso para organizarlo, solo cuatro meses. También la multitud de paradas, en cinco ciudades, los kilómetros recorridos y el gran “desafío logístico”.

También ha desvelado “la impresión” de quienes vienen con Prevost desde el Vaticano: “el civismo de los españoles”. El que ya fuera coordinador ejecutivo de la Jornada Mundial de la Juventud en 2011 ha recordado que habitualmente para los recorridos en papamóvil se ponen vallas. Pero dados los largos recorridos por las calles madrileñas no había suficientes vallas disponibles, por lo que la policía puso una cinta de plástico: “Nadie la cruzó”, ha señalado “de la Cierva, para quien es algo “nunca visto”.