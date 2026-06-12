Yago de la Cierva, coordinador de la visita pontificia a España: "Le hemos visto hacerse papa en este viaje"
- El coordinador general de la visita papal destaca "el civismo de los españoles"
- De la Cierva cree que Prevost volverá a España: "Le diré: 'Nos vemos en Santiago en el 27'"
- Visita del papa León XIV a Canarias, en directo hoy en vídeo
“El papa León XIV en este viaje lo ha decidido todo”. Ha sido uno de los secretos que ha desvelado el coordinador general de la visita papal, Yago de la Cierva, que ha ofrecido una entrevista a RTVE, donde ha señalado la implicación personal de Robert Prevost en la organización de este viaje.
De la Cierva ha destacado los desafíos de la visita del Pontífice a nuestro país. Entre ellos el poco tiempo de que se dispuso para organizarlo, solo cuatro meses. También la multitud de paradas, en cinco ciudades, los kilómetros recorridos y el gran “desafío logístico”.
También ha desvelado “la impresión” de quienes vienen con Prevost desde el Vaticano: “el civismo de los españoles”. El que ya fuera coordinador ejecutivo de la Jornada Mundial de la Juventud en 2011 ha recordado que habitualmente para los recorridos en papamóvil se ponen vallas. Pero dados los largos recorridos por las calles madrileñas no había suficientes vallas disponibles, por lo que la policía puso una cinta de plástico: “Nadie la cruzó”, ha señalado “de la Cierva, para quien es algo “nunca visto”.
Muchos momentos que pasarán a la historia
El coordinador de la visita ha destacado algunos de los momentos que permanecerán en el imaginario colectivo como algunos de los más icónicos de esta visita de León XIV a España. Desde el acto en el Santiago Bernabéu o la Vigilia con los jóvenes, hasta “la belleza del acto de la Sagrada Familia”.
De la Cierva, que ha insistido en que “el papa se lo está pasando muy bien”, cree que “hemos visto al papa hacerse papa en este viaje”, en el que Prevost "ha podido encontrar su estilo, su ritmo”.
Aunque ha reconocido que han quedado visitas pendientes, ha recordado que el papa les ha manifestado que “es el primer viaje, no el último”. “Creo que volverá y será un punto de referencia”, ha dicho De la Cierva.
El organizador ha dicho que el papa ha manifestado que “mientras se sienta joven viajará mucho”, de hecho ya hay visitas previstas a países como Francia, Polonia o Perú. De la Cierva ha desvelado lo que le dirá a Prevost antes de subirse al avión, de vuelta al Vaticano: “Le diré: Nos vemos en Santiago el 27”.