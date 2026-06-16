La Conferencia Episcopal califica de "éxito histórico" la visita de León XIV y pide "transformar la emoción en virtud"

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha realizado este martes un balance oficial y pormenorizado del reciente viaje apostólico del papa León XIV a España, una visita que los organizadores han calificado unánimemente como un hito histórico que ha superado cualquier previsión inicial. En una rueda de prensa marcada por un tono de profunda gratitud y satisfacción, el presidente de la CEE, Luis Argüello, ha comparecido junto a los coordinadores de la visita, Yago de la Cierva y Fernando Giménez Barriocanal, para desgranar los datos y las vivencias de una semana intensa.

Las cifras hablan por sí solas: 21 actos públicos, más de 2.500 kilómetros recorridos por la geografía nacional y una participación masiva que ha superado los 2,5 millones de personas en los distintos eventos programados sin que se registrara ningún incidente de relevancia.

"La visita nos ha desbordado, en las expectativas y en lo que hemos vivido", ha confesado con rotundidad Luis Argüello nada más comenzar su intervención en la sede de la calle Añastro. El arzobispo de Valladolid ha insistido en que este viaje ha permitido al pueblo español expresar su adhesión al pontífice bajo el lema de "alzar la mirada".

El papa León XIV es incensado por el turiferario durante la misa en la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona el pasado 10 de junio. AP / BERNAT ARMANGUE

Para la cúpula eclesiástica, el paso de León XIV por España no ha sido solo un evento multitudinario, sino una experiencia transformadora que ahora requiere un trabajo posterior de acompañamiento y reflexión.

Un balance que desborda expectativas El éxito de la convocatoria ha sido una de las notas dominantes en la evaluación de los obispos. Argüello ha destacado que el viaje ha tenido "un corazón, el de ver la vida de la Iglesia en acto", subrayando la armonía lograda en todas las celebraciones. Según los datos facilitados, el impacto mediático ha sido global, con miles de periodistas acreditados que han permitido que la visita tuviera una repercusión mundial. El presidente de la CEE ha querido poner en valor la labor de los medios, afirmando que el seguimiento ha sido posible gracias a ellos en tantos lugares de España y del mundo. Durante la rueda de prensa, se ha hecho especial hincapié en la diversidad de los escenarios elegidos por el papa. Desde la monumentalidad de la Sagrada Familia en Barcelona hasta la sencillez de los puertos en Canarias, cada lugar ha aportado una dimensión diferente al mensaje papal. "La belleza siempre hace posible el acceso a la verdad y el bien", ha reflexionado Argüello, mencionando tanto la belleza artística como la litúrgica vivida estos días.

El desafío de la "virtud" tras la emoción Uno de los conceptos clave lanzados por monseñor Argüello ha sido la necesidad de dar continuidad a lo vivido. El prelado ha advertido que el "agobio" previo por la organización ha dado paso a un "nuevo agobio" centrado en la responsabilidad de no dejar que la experiencia se desvanezca. En este sentido, ha lanzado una pregunta que resume el desafío pastoral para los próximos meses: "¿Cómo transformar la emoción en virtud?". Tras las huellas de León: el papa deja España invitando al mundo a alzar la mirada Santiago Riesco Pérez Para los obispos, la emoción vivida por millones de personas no debe quedarse en un simple "emotivismo", sino que debe ser acompañada para que se traduzca en acción y compromiso real. "Tenemos que acompañar lo que León XIV ha sembrado estos días en España", ha señalado el presidente de la CEE, pidiendo que la razón y la emoción se encuentren en este proceso de acompañamiento. La idea es que la visita no sea una "tormenta de verano", sino que sus mensajes, que han sido calificados como "amables pero muy exigentes", calen en la sociedad civil y en la propia Iglesia.

Transparencia en las cuentas: 26 millones de euros En el apartado económico, Fernando Giménez Barriocanal, coordinador general de la visita, ha ofrecido datos preliminares con un ejercicio de transparencia. El presupuesto total aproximado ha ascendido a los 26 millones de euros. Barriocanal ha detallado el origen de estos fondos para disipar dudas sobre la financiación: de cada 100 euros invertidos, 45 proceden de benefactores privados, un 30% de fondos propios de la Iglesia (fieles), un 20% de las administraciones públicas y un 5% de colectas específicas. El "efecto León XIV" en la economía: 150 millones de beneficio, 25 de gasto y España como "destino de paz" Alma Navarro El coordinador ha subrayado que la mayoría de los benefactores han colaborado por su condición de católicos y no por una búsqueda de "visibilidad comercial de sus marcas". Además, ha revelado que el papa personalmente agradeció a estos mecenas su ayuda para hacer llegar su palabra a tanta gente. En cuanto al retorno económico, Barriocanal ha adelantado que, aunque la auditoría final tardará unas semanas, se prevé un impacto de más de 150 millones de euros, lo que sitúa el beneficio muy por encima del esfuerzo realizado. "No hay métricas que puedan valorar la aportación al bien común que redunda en un beneficio social", ha añadido con firmeza.

Colaboración institucional y el gesto del Rey Yago de la Cierva, coordinador general adjunto, ha centrado gran parte de su intervención en agradecer la colaboración estrecha con las instituciones del Estado. Ha mencionado específicamente el trabajo "constructivo" con el ministerio de la Presidencia, personificado en Félix Bolaños, y ha calificado de "admirable" el despliegue de seguridad coordinado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Según De la Cierva, hasta el propio séquito papal quedó admirado por la eficacia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El papa León XIV finaliza su viaje a España con un regreso inesperado en el Falcon del rey tras la avería de su avión P. BAYÓN Un detalle que ha destacado el equipo organizador ha sido el gesto del Rey Felipe VI al ceder el avión Falcon para los traslados del Pontífice. "El Rey le ha cedido el Falcon al único jefe de Estado que no tiene avión privado", ha recordado De la Cierva, calificando este hecho como el "broche final" a una relación de cordialidad inmensa entre la Corona y el Vaticano. Esta colaboración se extendió también a los gobiernos autonómicos de Cataluña y Canarias, así como a los alcaldes de Madrid, Barcelona y diversas ciudades canarias.

Atención a los "crucificados" de hoy Más allá de los grandes números, la CEE ha querido resaltar la dimensión humana y social del viaje. Argüello ha explicado que el papa ha invitado a los españoles a "mirar a la cruz iluminada para asomarnos a los crucificados de la historia". Esta metáfora se hizo realidad en sus encuentros con jóvenes, presos en la cárcel de Brians e inmigrantes en las Islas Canarias. "Suenan de otra manera las reflexiones sobre la migración cuando se hacen en los lugares donde León ha querido hacerlo", ha admitido el prelado. La visita también ha servido para que el papa se encontrara con víctimas de diversos tipos de abusos y sufrimientos. Barriocanal se ha mostrado "conmovido" por estos momentos donde Cristo se ha hecho presente en "los presos, los pobres, los que están solos". Pescadores que salvan vidas: el 95% de los barcos de Arguineguín han participado en el rescate de migrantes Santiago Riesco Pérez En respuesta a preguntas de los periodistas, monseñor Argüello ha precisado que el papa hizo referencia a víctimas no solo de abusos sexuales, sino también de autoridad y de conciencia, subrayando la importancia de los acuerdos de colaboración con el Defensor del Pueblo para la acogida y reparación. "La Iglesia es la única institución que atiende los datos prescritos, los acoge y los repara", ha defendido el presidente de la CEE.