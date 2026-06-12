Tras las huellas de León: el papa deja España invitando al mundo a alzar la mirada
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Día 1: el papa llega a Madrid Aterrizaje en la T4, primer abrazo de Madrid, merienda con los pobres y noche en blanco juvenilDía 2: misa en Cibeles y encuentro con la sociedad civil Visita sorpresa al Pirulí, misa multitudinaria y diálogo con la sociedad civilDía 3: discurso en el Congreso y cita con los fieles en el Bernabéu Políticos y obispos por la mañana; víctimas, vírgenes y fieles por la tardeDía 4: primera jornada del papa en Barcelona Puente aéreo a Barcelona, saludo en catalán y otro estadio a rebosar
Y al séptimo día descansó. Tras siete días en España y las siete intensas horas de este viernes en Tenerife, el papa ha vuelto a Roma tras superar los incidentes que han retrasado su avión.
En un último intento por asegurarnos la cobertura del pontífice para seguir sus huellas sin dejar nada por contar, salíamos ayer noche de Gran Canaria antes de que diese en el estadio de Las Palmas la bendición final. Empezaba el Mundial de fútbol en México, Canadá y la tierra del soccer de la que Bob, Robert, el papa León, es natural.
En Santa Cruz de Tenerife amanece despejado el viernes. Desayunamos y planificamos con la redacción de Madrid por dónde irán nuestros pasos. Es el último día del papa que vino a Madrid el sábado pasado y no ha parado de hacer y decir cosas, de ver gente, celebrar misas, escuchar artistas, bendecir torres y bebés, pasear en coche sonriendo y saludando a la muchedumbre y repetir insistentemente que el inmigrante y el pobre son la prioridad fraternal. Han pasado siete días y parece una eternidad.
Decía que amanecía iluminado el día en la capital de la principal isla de la diócesis nivariense. En un principio íbamos a buscar historias personales de subsaharianos inmigrados para enlazar con la visita al centro Raíces donde atienden y orientan a los recién llegados.
Después pensamos que quizá convendría entrevistar a un cura de El Hierro para enganchar con la reunión en La Laguna donde Prevost se va a encontrar con los agentes sociales de la Iglesia que están ahí pringados.
Nuevo cambio de rumbo. Parece que va a haber un pequeño homenaje al silbo gomero cuando salga de La Laguna con dirección a Santa Cruz. Juanma tira de agenda y localiza a una catedrática en la cosa inmaterial de silbar palabras.
A todo esto el papa aún no ha llegado a Tenerife y Ana se pone en marcha para grabar su videoblog diario sin saber que por la tarde se caerían algunas plataformas de Meta, entre ellas Instagram. Las calles están sin tráfico. Los tinerfeños comienzan a coger sitio para ver al papa pasar. El primer papa que visita Canarias. Una cita histórica de verdad.
De pronto las campanas de la ciudad comienzan a repicar. Son las 09:10 aunque en Madrid tengan una hora más. Se nos levantan las orejas periodísticas y nos echamos a la calle a pulsar el ambiente. Policía a granel venida de todos los rincones que visten distintos uniformes según sus especialidades. Las calles cortadas con vallas metálicas y de plástico municipal, cinta policial de farola a farola para delimitar las aceras de las calles por donde pasará el coche papal.
Empezamos a mandar a Madrid fotos y vídeos con pequeñas historias personales de los que esperan el paso de su santidad. Nos dirigimos a la explanada del puerto, el lugar donde se celebra el carnaval y en el que más de 40.000 personas ya se concentran horas antes para la misa final, para el broche de oro a un viaje apostólico, histórico y muy católico, que significa universal.
Fraternidad universal versus prioridad nacional
El papa ha estado siete días echando por tierra la prioridad nacional y poniendo por delante en todo momento, acontecimiento y lugar la fraternidad universal. Es un hecho. Tan real como natural. Doctrina social de la Iglesia cien por cien integral.
El sol sale para todos y brilla para todos quemando más a los de fuera que a los propios. “El sol está fuertecito”, advierten los que conocen como se las gasta el cielo en esta tierra. Y claro que nos quemamos. Faltaría más.
Con material suficiente para contar lo que está pasando salimos de la explanada del puerto al tiempo que el papa deja a los inmigrantes del centro Raíces para agradecer a quienes les acogen, acompañan y dan ejemplo de humanidad.
Llegamos al centro internacional de prensa que está ahí mismo, en la sede de Presidencia Canaria blindada por todo tipo de policías, con diferentes gorras, uniformes, colores y pertrechos que asustan al más pintado.
Saludamos a los colegas que nos hemos ido encontrando entre Madrid, Barcelona y las islas afortunadas con la visita del papa. Nos ponemos a darle a la tecla, a editar vídeos, a preparar posts. Y León que llega en papamóvil cuando estamos cerrando la crónica. Empieza la misa y salimos corriendo al aeropuerto antes de que blinden de nuevo la isla para no quedarnos atrapados.
La autopista está corta, la carretera nacional está atascada, el taxista es un chicharrero de pro que enseguida se solidariza con los tres periodistas digitales y callejea por carreteras de servicio, de esas que sólo conocen los profesionales del volante para llegar a tiempo al aeropuerto de Los Rodeos. El vuelo del papa a Roma con Iberia estaba previsto a las 15:00 y el nuestro a Madrid, con la misma compañía, a las 16:20. El nuestro se adelanta y el del pontífice se avería y tienen que cambiar de aeronave. Salimos antes que el papa.
Durante el vuelo escribo un boceto con el acontecer del último día. Llego a casa y, bajo la ducha, pienso en una semana intensa y el mensaje firme claro de un papa al que se ha visto cómodo en España. Madrid ha sido una explosión de júbilo en un fin de semana nacional, Barcelona ha emocionado con su belleza a la humanidad y Canarias se ha convertido en un faro de hospitalidad y humanidad mundial.
La experiencia, intensa por dentro y por fuera. El mensaje, nítido en lo social y lo espiritual: alzar la mirada para fijarse más en lo que une que en lo que separa, alzar la mirada para trabajar por la justicia y la paz. Alzar la mirada...
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