Tras las huellas de León: el papa deja España invitando al mundo a alzar la mirada

Día 3: discurso en el Congreso y cita con los fieles en el Bernabéu Políticos y obispos por la mañana; víctimas, vírgenes y fieles por la tarde Día 4: primera jornada del papa en Barcelona Puente aéreo a Barcelona, saludo en catalán y otro estadio a rebosar Día 5: visita histórica a la Sagrada Familia De la cárcel a la Torre de Jesús pasando por el Raval y Montserrat Día 6: encuentro con migrantes en Gran Canaria El papa vuela de Barcelona a Canarias con el dolor del cayuco en el corazón

El papa deja España en el avión del rey Felipe VI tras una avería detectada en el de Iberia que le iba a llevar a Roma desde el aeropuerto tinerfeño de Los Rodeos. Casa de S.M. el Rey CASA DE S.M. EL REY

Y al séptimo día descansó. Tras siete días en España y las siete intensas horas de este viernes en Tenerife, el papa ha vuelto a Roma tras superar los incidentes que han retrasado su avión.

En un último intento por asegurarnos la cobertura del pontífice para seguir sus huellas sin dejar nada por contar, salíamos ayer noche de Gran Canaria antes de que diese en el estadio de Las Palmas la bendición final. Empezaba el Mundial de fútbol en México, Canadá y la tierra del soccer de la que Bob, Robert, el papa León, es natural.

En Santa Cruz de Tenerife amanece despejado el viernes. Desayunamos y planificamos con la redacción de Madrid por dónde irán nuestros pasos. Es el último día del papa que vino a Madrid el sábado pasado y no ha parado de hacer y decir cosas, de ver gente, celebrar misas, escuchar artistas, bendecir torres y bebés, pasear en coche sonriendo y saludando a la muchedumbre y repetir insistentemente que el inmigrante y el pobre son la prioridad fraternal. Han pasado siete días y parece una eternidad.

Decía que amanecía iluminado el día en la capital de la principal isla de la diócesis nivariense. En un principio íbamos a buscar historias personales de subsaharianos inmigrados para enlazar con la visita al centro Raíces donde atienden y orientan a los recién llegados.

Después pensamos que quizá convendría entrevistar a un cura de El Hierro para enganchar con la reunión en La Laguna donde Prevost se va a encontrar con los agentes sociales de la Iglesia que están ahí pringados.

Nuevo cambio de rumbo. Parece que va a haber un pequeño homenaje al silbo gomero cuando salga de La Laguna con dirección a Santa Cruz. Juanma tira de agenda y localiza a una catedrática en la cosa inmaterial de silbar palabras.

A todo esto el papa aún no ha llegado a Tenerife y Ana se pone en marcha para grabar su videoblog diario sin saber que por la tarde se caerían algunas plataformas de Meta, entre ellas Instagram. Las calles están sin tráfico. Los tinerfeños comienzan a coger sitio para ver al papa pasar. El primer papa que visita Canarias. Una cita histórica de verdad.

De pronto las campanas de la ciudad comienzan a repicar. Son las 09:10 aunque en Madrid tengan una hora más. Se nos levantan las orejas periodísticas y nos echamos a la calle a pulsar el ambiente. Policía a granel venida de todos los rincones que visten distintos uniformes según sus especialidades. Las calles cortadas con vallas metálicas y de plástico municipal, cinta policial de farola a farola para delimitar las aceras de las calles por donde pasará el coche papal.

Empezamos a mandar a Madrid fotos y vídeos con pequeñas historias personales de los que esperan el paso de su santidad. Nos dirigimos a la explanada del puerto, el lugar donde se celebra el carnaval y en el que más de 40.000 personas ya se concentran horas antes para la misa final, para el broche de oro a un viaje apostólico, histórico y muy católico, que significa universal.