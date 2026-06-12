Meta sufre una caída global que deja a miles de usuarios sin WhatsApp, Instagram y Facebook
- Las redes presentan varios errores de carga, entre ellos problemas para iniciar sesión
- Los usuarios reportan problemas para enviar mensajes, publicar o interactuar con normalidad
Las redes sociales de Meta: WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger y Threads están experimentando este viernes problemas en España, desde aproximadamente las 15:30 horas. Así lo han indicado los usuarios, que están reportando fallos en Downdetector, servicio que a través de su web sigue el rastro mundial digital.
Las redes presentan varios errores de carga, entre ellos problemas para iniciar sesión, según los reportes de los usuarios, que en el caso de Instagram se elevaban a 753 a las 16:49 horas.
Por su parte, Facebook ha registrado un pico de 889 informes a las 15:45 horas, incidencias que luego han ido disminuyendo. WhatsApp también reúne algunas quejas de los usuarios españoles, pero por ahora el número de informes es muy bajo.
Estos problemas en las aplicaciones de Meta no son exclusivos de España. Por ejemplo, en Argentina, los usuarios también han informado de errores, al igual que en Brasil, Colombia, Canadá, Italia o Estados Unidos.
El portavoz de Meta, Andy Stone, ha escrito inicialmente en la red social X: "Sabemos que actualmente hay personas que están teniendo problemas para acceder a nuestros servicios. Estamos trabajando en ello".
Alrededor de una hora y media después ha añadido: "Estamos volviendo, aunque puede que lleve un poco tiempo que todo vuelva completamente a la normalidad".