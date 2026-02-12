Rusia bloquea completamente el acceso a Whatsapp y promueve una aplicación "nacional" de mensajería

Rusia ha bloqueado completamente el acceso a la aplicación de mensajería Whatsapp desde este jueves y promueve en su lugar el uso de una aplicación de mensajería de propiedad estatal, MAX. Whatsapp pertenece a la empresa estadounidense Meta, propiedad de Mark Zuckerberg.

Moscú ha justificado el bloqueo acusando a Meta de incumplir las leyes rusas. Rusia lleva seis presionando a Meta como parte de una operación general para controlar la infraestructura de comunicaciones y la información que circula en redes, y que ha afectado a otras aplicaciones y empresas, como Telegram, Snapchat, Facebook, Instagram y YouTube.

Restricciones a las aplicaciones en territorio ruso

Algunos nombres de dominios asociados con Whatsapp han desaparecido del registro nacional de dominios de rusia, lo que significa que los dispositivos en el interior del país han dejado de recibir su dirección IP de la aplicación, a la que solo puede accederse ahora usando una red privada virtual (VPN).

Roskomnadzor, el regulador estatal de las comunicaciones, no ha respondido a Reuters cuando la agencia le ha solicitado información sobre el asunto.

La división rusa de la compañía de Zuckerberg, Meta Russia, ya había sido designada como organización extremista. La empresa había advertido de que Rusia pretendía bloquear la aplicación. "Intentar aislar a más de 100 millones de usuarios de la comunicación privada y segura es un paso atrás y solo puede conducir a menos seguridad para los rusos", ha lamentado Meta en un comunicado.

En agosto pasado, Roskomnadzor comenzó a restringir Whatsapp y otras aplicaciones de mensajería, a las que acusa de ser plataformas extranjeras o de no compartir información sobre supuestos casos de fraude y terrorismo. Los tribunales rusos también han ordenado en varias ocasiones a Whatsapp que elimine contenido prohibido, y han exigido que Meta tenga un representante local en Rusia que sea responsable, algo a lo que la empresa se ha negado.

Desde diciembre, muchos rusos solo han podido usar Whatsapp con una VPN, o se han cambiado a otras aplicaciones.

01.22 min Rusia multará a los ciudadanos por buscar 'contenido extremista' en internet

Una de ellas, Telegram, propiedad del empresario ruso Pavel Durov, ha sufrido las mismas presiones y restricciones. Hace dos días, el regulador de las comunicaciones anunció que Telegram no había cumplido con sus requerimientos y que por tanto se ampliaban las restricciones, que pueden llegar al bloqueo total.

La aplicación Telegram es muy popular en Rusia, y es usada tanto por medios de comunicación e instituciones, incluyendo el propio Kremlin y autoridades locales, como por los blogueros de asuntos militares, el exilio ruso o las autoridades ucranianas. Es una de las principales fuentes de información sobre la guerra de Ucrania.

Durov ha protestado contra las limitaciones a su aplicación. "Restringir la libertad de los ciudadanos nunca es la respuesta adecuada", ha escrito el empresario. "Telegram se mantiene firme por la libertad de expresión y la intimidad, no importan las presiones", ha añadido.