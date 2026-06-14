El papa agradece a España su "acogida con entusiasmo y devoción" y de modo "especial" al rey Felipe VI

El papa León XIV ha agradecido este domingo la acogida recibida durante su reciente viaje apostólico a España y ha trasladado un reconocimiento especial al rey Felipe VI por su apoyo durante la visita.

Tras el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro del Vaticano, el pontífice ha expresado su "gratitud al Señor" por haber podido realizar este viaje y ha querido dirigir unas palabras de agradecimiento a los españoles.

"Agradezco al pueblo español que me ha acogido con gran entusiasmo y devoción. Estoy agradecido de modo especial a Su Majestad el rey", ha afirmado León XIV ante los fieles congregados en el Vaticano.

El papa también ha extendido su reconocimiento a los obispos, las comunidades visitadas y al conjunto de la Iglesia en España. "¡Que Dios bendiga siempre a España!", añadió.

La visita apostólica, que se prolongó durante siete días, llevó al pontífice a recorrer Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife. Según datos facilitados por el comité organizador, participó en 21 actos que reunieron a más de 2,5 millones de personas.

Regreso en un Falcon cedido por el rey

León XIV regresó a Roma el pasado viernes por la noche a bordo de un avión Falcon del Ejército del Aire y del Espacio puesto a su disposición por Felipe VI. Inicialmente estaba previsto que viajara en un vuelo regular de Iberia, pero una avería técnica detectada en la aeronave obligó a modificar los planes de regreso.

Tras desembarcar del avión afectado por la incidencia, el pontífice pudo completar su viaje gracias a la aeronave facilitada por la Casa Real. El resto de integrantes de la delegación vaticana y los periodistas acreditados regresaron posteriormente en otro avión habilitado por la compañía aérea.