El papa visita Lampedusa, inaugura el muelle Francisco y rinde homenaje a los migrantes muertos en el mar

León XIV ha rendido un homenaje a los migrantes fallecidos en la ruta del Mediterráneo central durante su visita a la isla italiana de Lampedusa, en la que también ha evocado el legado de su predecesor, el papa Francisco, en la atención a esta crisis humanitaria.

La pequeña isla siciliana situada en pleno Mediterráneo central, es desde hace años uno de los principales puntos de llegada para miles de personas que intentan alcanzar Europa desde el norte de África.

Trece años después de la visita de Bergoglio, León XIV ha iniciado sus cuatro horas en la isla con una visita al cementerio local, donde depositó una ofrenda floral en las tumbas de varios migrantes, muchas de ellas sin identificar.

Nada más aterrizar, a las 9:00 hora local (7:00 GMT), León XIV se trasladó en automóvil al camposanto. Allí se detuvo ante la sepultura de Yusuf, un bebé guineano de seis meses que murió en 2020 a bordo del barco de la ONG Open Arms mientras esperaba una evacuación médica de emergencia, que llegó seis horas después de haber sido solicitada.

Puerta de Europa Posteriormente, el papa se dirigió al monumento de la Puerta de Europa, obra del escultor italiano Mimmo Paladino que simboliza el desembarco y la esperanza de quienes huyen de la guerra y la miseria. En este lugar, mantuvo un breve encuentro con una familia migrante para escuchar su testimonio de integración. Después atravesó en solitario la escultura y descendió a pie hasta una zona rocosa, donde se acercó lo máximo posible al mar y, mientras permanecía sobre las rocas contemplando el Mediterráneo, una fuerte ráfaga de viento se llevó volando su solideo blanco.

El muelle del papa La ruta de León XIV continuó en el muelle Favaloro, donde León XIV bendijo una placa que renombra oficialmente el muelle en honor al papa Francisco, como reconocimiento al lazo inquebrantable que el anterior pontífice tejió con esta comunidad. El pontífice destacó durante el saludo a las autoridades locales que este reconocimiento "es signo del vínculo que mi predecesor ha establecido con vuestra comunidad y con los hermanos y las hermanas migrantes". Y añadió: "El papa ha estado cerca en este tiempo tan exigente para vosotros. Y hoy estoy aquí para deciros que el papa continúa acompañándonos, os sostiene y os anima". ““

Muertes en el Mediterráneo Aunque las llegadas a las costas italianas han disminuido en los últimos años, las muertes en el Mediterráneo continúan. Casi 2.800 migrantes desembarcaron en Italia en junio, un 10% menos que el mes anterior. En 2026, han llegado 14.388 personas, un 30% menos interanual. Más de la mitad, el 56% desembarcó en Lampedusa, según Acnur. Sin embargo, 1.397 personas murieron o desaparecieron en el Mediterráneo durante este primer semestre, frente a las 851 registradas en el mismo periodo del año anterior. El papa ha oficiado una misa en la isla con la imagen de la Virgen de Porto Salvo en el altar, último acto de su visita antes de regresar al Vaticano.