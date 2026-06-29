El papa expulsa a un cura de la diócesis de Orihuela-Alicante por no reconocer su autoridad ni la de su antecesor Francisco
- El sacerdote calificó en redes sociales la doctrina de Francisco de "herética", "aberrante" y "escandalosa"
- Fue amonestado en 2025 y vetado posteriormente para dar misa, algo que el cura recurrió
El papa León XIV ha expulsado a un sacerdote de la diócesis de Orihuela-Alicante por su actitud "reiterada de rechazo" a reconocer su autoridad eclesiástica y la de su antecesor Francisco, ya fallecido.
Se trata del cura alicantino Francisco José Vegara Cerezo, al que le fue notificada la decisión el pasado día 20. Se ha hecho público, sin embargo, el viernes mediante un comunicado de la diócesis en el que explican que la postura de Vegara ha sido manifestada "de manera pública y notoria a través de diversos medios de comunicación".
El cura llegó a calificar la doctrina del pontífice Francisco de "herética", "aberrante" y "escandalosa" en un manifiesto en redes sociales. Además, dijo que había sido elegido de manera inválida y le acusó de ser un "falso papa".
Pierde sus derechos en el clero y queda dispensado de celibato
Desde 2023, se relata en la nota, la diócesis empezó a dialogar con el sacerdote para intentar reconducir la situación sin éxito y, en febrero de 2024, el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, le apartó de cualquier oficio o cargo de la diócesis. Fue amonestado en febrero y abril de 2025 y, posteriormente, vetado para dar misa y hacer declaraciones en medios, algo que Vegara recurrió al dicasterio del clero.
"Además de lo anterior, tras conocer un artículo publicado por Francisco Vegara Cerezo, el dicasterio para la doctrina de la Fe intimó a este sacerdote a pronunciarse y a retractarse del delito contra la fe sub facti specie de cisma", dice la nota de prensa.
Y al no hacerlo, el papa aplicó el artículo 26 de las normas sobre los delitos reservados a la congregación para la doctrina de la fe y le expulsó el pasado 30 de abril del estado clerical, perdiendo así todos sus derechos y quedando dispensado de la ley del celibato. "Tiene prohibido ejercer el ministerio sagrado", salvo en los casos previstos en los cánones 976 y 986, párrafo, "del Código de Derecho Canónico", explica el comunicado.