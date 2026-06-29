El papa expulsa a un cura de la diócesis de Orihuela-Alicante por no reconocer su autoridad ni la de su antecesor Francisco

El papa León XIV ha expulsado a un sacerdote de la diócesis de Orihuela-Alicante por su actitud "reiterada de rechazo" a reconocer su autoridad eclesiástica y la de su antecesor Francisco, ya fallecido.

Se trata del cura alicantino Francisco José Vegara Cerezo, al que le fue notificada la decisión el pasado día 20. Se ha hecho público, sin embargo, el viernes mediante un comunicado de la diócesis en el que explican que la postura de Vegara ha sido manifestada "de manera pública y notoria a través de diversos medios de comunicación".

El cura llegó a calificar la doctrina del pontífice Francisco de "herética", "aberrante" y "escandalosa" en un manifiesto en redes sociales. Además, dijo que había sido elegido de manera inválida y le acusó de ser un "falso papa".