Las diócesis extremeñas piden reconsiderar el recorte de fondos para cooperación internacional

Las delegaciones de Migraciones de las diócesis de Coria-Cáceres, Mérida-Badajoz y Plasencia han expresado públicamente su preocupación por la reducción de los fondos destinados a cooperación internacional prevista por la Junta de Extremadura.

Los responsables diocesanos consideran que esta decisión puede tener consecuencias directas sobre numerosos proyectos de desarrollo impulsados desde Extremadura en distintos países, especialmente en África y Latinoamérica.

Ángel Martín Chapinal, delegado de Migraciones de la diócesis de Coria-Cáceres, explica que la principal preocupación no afecta directamente a la actividad de las delegaciones, sino a las organizaciones no gubernamentales y entidades sociales que desarrollan proyectos sobre el terreno.

El vicario de Evangelización y Pastoral y delegado de migrantes de la Diócesis de Coria-Cáceres, Ángel Martín Chapinal EUROPA PRESS EUROPA PRESS

Según señala, estas iniciativas están relacionadas con ámbitos como la sanidad, la educación, el acceso al agua potable, la higiene o el desarrollo comunitario en países con importantes dificultades económicas y sociales.

Desde las diócesis defienden además que la cooperación internacional constituye una herramienta útil para favorecer que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida en sus lugares de origen.

"El derecho a migrar existe, pero también el derecho a quedarse en el propio país con dignidad", sostiene Chapinal, que considera necesario seguir apoyando programas que contribuyan a generar oportunidades en los territorios de procedencia de muchas personas migrantes.

“El derecho a migrar existe, pero también el derecho a quedarse en el propio país con dignidad“ Ángel Martín Chapinal, delegado de Migraciones de la diócesis de Coria-Cáceres

Preocupación por los proyectos de desarrollo Los representantes diocesanos recuerdan que Extremadura ha mantenido durante años una importante implicación en programas de cooperación impulsados por organizaciones sociales, entidades religiosas y ONG de desarrollo. En este sentido, advierten de que una reducción significativa de la financiación podría dificultar la continuidad de algunos de estos proyectos. ““ Chapinal destaca además que la cooperación internacional no solo beneficia a las comunidades receptoras, sino también a la propia sociedad extremeña, ya que favorece el intercambio de experiencias y la participación de jóvenes en iniciativas solidarias y de cooperación. Los responsables diocesanos aclaran que no tienen previsto impulsar movilizaciones y apelan al diálogo político para abordar esta cuestión. Su objetivo, aseguran, es sumarse a la preocupación expresada por numerosas organizaciones que trabajan en el ámbito de la cooperación al desarrollo. La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández, siguen el pleno de totalidad de los Presupuestos 2026 en la Asamblea. ASAMBLEA DE EXTREMADURA ASAMBLEA DE EXTREMADURA