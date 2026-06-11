Las diócesis extremeñas piden reconsiderar el recorte de fondos para cooperación internacional
- Las delegaciones de Migraciones de Coria-Cáceres, Mérida-Badajoz y Plasencia muestran su preocupación por la reducción presupuestaria
- La Junta recuerda que la medida forma parte del acuerdo de gobierno entre PP y Vox
Las delegaciones de Migraciones de las diócesis de Coria-Cáceres, Mérida-Badajoz y Plasencia han expresado públicamente su preocupación por la reducción de los fondos destinados a cooperación internacional prevista por la Junta de Extremadura.
Los responsables diocesanos consideran que esta decisión puede tener consecuencias directas sobre numerosos proyectos de desarrollo impulsados desde Extremadura en distintos países, especialmente en África y Latinoamérica.
Ángel Martín Chapinal, delegado de Migraciones de la diócesis de Coria-Cáceres, explica que la principal preocupación no afecta directamente a la actividad de las delegaciones, sino a las organizaciones no gubernamentales y entidades sociales que desarrollan proyectos sobre el terreno.
Según señala, estas iniciativas están relacionadas con ámbitos como la sanidad, la educación, el acceso al agua potable, la higiene o el desarrollo comunitario en países con importantes dificultades económicas y sociales.
Desde las diócesis defienden además que la cooperación internacional constituye una herramienta útil para favorecer que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida en sus lugares de origen.
"El derecho a migrar existe, pero también el derecho a quedarse en el propio país con dignidad", sostiene Chapinal, que considera necesario seguir apoyando programas que contribuyan a generar oportunidades en los territorios de procedencia de muchas personas migrantes.
“El derecho a migrar existe, pero también el derecho a quedarse en el propio país con dignidad“
Preocupación por los proyectos de desarrollo
Los representantes diocesanos recuerdan que Extremadura ha mantenido durante años una importante implicación en programas de cooperación impulsados por organizaciones sociales, entidades religiosas y ONG de desarrollo.
En este sentido, advierten de que una reducción significativa de la financiación podría dificultar la continuidad de algunos de estos proyectos.
Chapinal destaca además que la cooperación internacional no solo beneficia a las comunidades receptoras, sino también a la propia sociedad extremeña, ya que favorece el intercambio de experiencias y la participación de jóvenes en iniciativas solidarias y de cooperación.
Los responsables diocesanos aclaran que no tienen previsto impulsar movilizaciones y apelan al diálogo político para abordar esta cuestión. Su objetivo, aseguran, es sumarse a la preocupación expresada por numerosas organizaciones que trabajan en el ámbito de la cooperación al desarrollo.
La Junta se remite al acuerdo de gobierno
Tras las críticas planteadas por las delegaciones de Migraciones, RTVE ha solicitado una valoración a la Junta de Extremadura.
Desde la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia señalan que no realizarán declaraciones adicionales sobre este asunto y se remiten a las manifestaciones realizadas por el vicepresidente y consejero Óscar Fernández Calle.
Según recuerdan, la reducción de los fondos destinados a cooperación internacional forma parte del acuerdo de gobierno suscrito entre el Partido Popular y Vox y el Ejecutivo autonómico mantiene su intención de cumplir dicho compromiso.