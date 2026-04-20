Arranca la tramitación presencial de la regularización exprés. En Extremadura podrán acogerse más de 3.000 migrantes.

Una de las primeras citas presenciales en la Oficina central de Correos de Badajoz la tenía Carlos Caballero, un brasileño que lleva tres años en Badajoz. Aquí reside con su pareja de nacionalidad paraguaya y dos hijas de 5 y 11 años escolarizadas en la ciudad.

La falta de papeles cierra puertas Desde que llegó no ha podido acceder a un empleo estable. Sin documentación regularizada, su día a día ha sido encadenar pequeños trabajos ayudando a personas mayores. “Un trabajo seguido no lo he podido tener y esta regulación es una oportunidad para mi y otros. Que por fin podamos tener un contrato de trabajo”, lamenta el cuidador de 30 años. Es la puerta también para que puedan suscribir un contrato de alquiler a su nombre “Ahora mismo estamos viviendo en una casa alquilada a nombre de un pariente” “ Esta regulación es una oportunidad de tener un contrato de trabajo“ Mientras espera su turno, nos enseña toda la documentación que se le exige: pasaporte, resumen histórico del empadronamiento, antecedentes policiales apostillados con su traducción jurada. Aspira a una regularización familiar. Tiene preparados todos los papeles con tiempo para agilizar un proceso en el que le acompaña José Alejandro Peña. El presidente de la Asociación Migrante Obrera de Extremadura no los deja solos.

Los trámites, último obstáculo Tienen abiertos varios grupos de wasap y llevan días que arden solucionando dudas. “Los migrantes de Extremadura están muy atentos y han sido muy madrugadores “, señala, “la sensación es de esperanza, de que se ha abierto una ventana”. Lo que tenemos que hacer es aprovecharla y asegurarnos de que no hay ningún requerimiento adicional”, puntualiza Peña. Indica que la documentación que más está costando es un certificado de vulnerabilidad para las personas que no tienen su núcleo familiar en España o que no tienen una oferta de trabajo. “Son trámites que requieren tiempo y coordinación con distintas administraciones”.

Ciudadanos con derechos y deberes Reconoce la ayuda que han recibido del Instituto Municipal de Servicios Sociales “La diferencia es que dejan de ser invisibles, empiezan a ser ciudadanos con derechos y deberes” José Alejandro Peña destaca el hecho de que “No van a estar más en riesgo de explotación laboral, van a poder cotizar para su pensión “Esto no es un premio como dicen algunos, ellos aportarán a las arcas del Estado, con sus impuestos, y por tanto al sistema de salud” “Esto no es un premio como dicen algunos, ellos aportarán a las arcas del Estado, con sus impuestos, y por tanto al sistema de salud“ Cree que van a ser más de 3.000 los extranjeros residentes en Extremadura que va a optar a esta regularización exprés. De hecho, según datos del Presidente de la Asociación de Venezolanos en Extremadura, ASOVENEX, Alexandro Testa, son más de 1.200 los de esa nacionalidad que regularán su situación, principalmente en las tres principales ciudades de la región donde habita la mayoría.