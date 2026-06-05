Jóvenes extremeños conciben la visita de León XIV como una manera de consolidar sus creencias cristianas

124 jóvenes extremeños, entre dieciséis y veinte años, y procedentes de Villafranca de los Barros y Almendralejo se suman a diversos actos que protagoniza el papa en su visita a España. Han preparado a fondo el sentido que puede tener en su vida actual esta experiencia. No se consideran más por sentirse cristianos, pero quieren que no exista timidez a la hora de expresarlo abiertamente. “Es tiempo de visibilizarlo con naturalidad”, dice Jesús Tortonda, alumno de 4º de ESO en el colegio San José de Villafranca. Y añade, “si soy creyente y soy católico, quiero manifestar con humildad que siento que hay un ser superior que me guía y que me ayuda a tomar decisiones”. A su juicio, la visita de León XIV ayuda a reforzar las convicciones cristianas de muchos jóvenes. “A lo mejor no atino a explicarlo muy bien”, asegura, “pero lo único que sé es que esta visita nos ilusiona a muchos”.

Aprender del papa para trasladar sus mensajes a la catequesis De la misma opinión es José Ortiz. Este joven de Almendralejo se ha unido a los viajes programados para estar con el pontífice, en concreto, en sus actos en la capital de España. Ultima la preparación de su defensa del Trabajo de Fin de Grado. Ha terminado sus exámenes de Terapia Ocupacional y temía que alguna de las pruebas le coincidiera con la estancia de León XIV en nuestro país. “Afortunadamente”, dice, “no ha sido así y casi sin tiempo me reservaron una plaza en el autobús”. Él es catequista. No le importa que otros valoren más el sentido de reencuentro entre amigos que pueda tener este viaje. “También quieren estar”, matiza, “porque si realmente no hubieran deseado compartir esta experiencia, nadie les obligaba a tomar parte en ella. Me gusta tener una cierta vocación de pedagogo”, continúa, “y yo lo que quiero retener de las palabras del papa a los jóvenes es su invitación a que alcemos la mirada ante el futuro, que no tengamos miedo por muchas incertidumbres que nos rodeen”. Partiendo de esa idea, José Ortiz intenta imaginar con qué palabras concretas León XIV transmite este mensaje y cómo luego él procurará compartirlo con los niños de la catequesis. “Nunca es fácil”, confiesa, “dirigirse a los alumnos, a los pequeños, para hacerles llegar reflexiones que pueden ser un poco complejas, pero hay que poner lo mejor de uno mismo para intentarlo”.