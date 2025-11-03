Perú rompe relaciones diplomáticas con México por dar asilo a la exprimera ministra del Gobierno de Castillo

El Gobierno de Perú ha anunciado este lunes que ha decidido romper relaciones diplomáticas con México, tras informar que la exprimera ministra peruana, Betssy Chávez, "está siendo asilada en la residencia de la embajada" mexicana en Lima.

"El Gobierno peruano ha decidido romper relaciones diplomáticas con México", ha informado en una rueda de prensa el ministro peruano de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela.

Según ha explicado el ministro, esta decisión se ha tomado "frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas acciones en que el actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú".

Chávez formó parte del Gobierno de Pedro Castillo, el expresidente peruano que fue destituido y detenido a finales de 2022 en medio de una polémica por intento de golpe de Estado al intentar disolver el Congreso de Perú, motivo por el que también ha sido acusada la exprimera ministra.

De Zela ha sostenido que el Gobierno peruano este lunes ha "conocido con sorpresa y con profundo pesar que la expremier Betssy Chávez, presunta coautora del golpe de Estado que pretendió dar el expresidente Pedro Castillo" se encuentra en la embajada del país norteamericano.

"Quiero lamentar profundamente que el Gobierno mexicano persista en su equivocada e inaceptable posición, que ha llegado al punto de obligarnos a romper relaciones diplomáticas con un país con el cual hasta antes de estos hechos teníamos una relación fraternal y múltiples coincidencias", ha remarcado. El canciller ha aclarado que la ruptura de las relaciones diplomáticas "no significa" que se hayan "roto relaciones consulares" con México.

De Zela también ha dicho que ahora lo que "tiene que ocurrir es recibir una comunicación formal del gobierno de México para dar inicio al proceso" del eventual asilo para Chávez, algo que aún no ha sucedido, según ha precisado.

El presidente interino de Perú, José Jerí, ha defendido la decisión de su Gobierno. "Decisiones firmes", ha señalado en X al replicar el mensaje de la Presidencia, en el que se anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con México.

Betssy Chávez está siendo procesada por la Justicia de Perú por su presunta participación en el fallido intento de golpe de Estado que dio el 7 de diciembre de 2022 el entonces presidente Pedro Castillo, de quien era primera ministra.