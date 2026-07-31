Un juez de Perú ordena liberar al expresidente Humala tras anular el Tribunal Constitucional el caso que le llevó a prisión

Un juez peruano ordenó este viernes la excarcelación del expresidente Ollanta Humala (2011-2016), después de que en la víspera el Tribunal Constitucional del país anulara el proceso que llevó al exmandatario a ser condenado a quince años de cárcel por lavado de dinero en la financiación irregular de sus campañas electorales a la Presidencia.

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional atendió favorablemente la demanda de los abogados del exgobernante para que la liberación se produjera lo antes posible.

Humala lleva en prisión desde abril de 2025, cuando fue condenado por lavado de dinero en un caso que ahora el Tribunal Constitucional estableció que fue ilegal, al considerar que la acusación por lavado de activos carecía de sustento y la ocultación de donaciones para la campaña electoral no estaba tipificado como delito en el momento de los hechos.

Tres millones de dólares de Odebrecht El expresidente peruano, Ollanta Humala, quien ostentó el cargo entre 2011 y 2016, fue condenado a 15 años de prisión, en abril de 2025, tras ser declarado culpable de lavado de dinero. Según dictaba la, el exmandatario recibió aportaciones ilícitas del expresidente venezolano, Hugo Chávez, y de la empresa brasileña Odebrecht para financiar sus campañas electorales de 2006 y 2011. La trama se destapó después de que en 2017 el exdirector de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, asegurase a la Fiscalía peruana que entregó tres millones de dólares para financiar la campaña de Humala de 2011. Sin embargo, Humala afirmó en febrero pasado, en una entrevista con EFE, que si la empresa brasileña llegó a enviar dinero a Lima para financiar su campaña, este "fue robado" por Barata.