Hallan estatuillas rituales de fertilidad en una fortaleza de los chachapoyas en Perú

Un grupo de estatuillas de piedra con formas que representan animales con rasgos sexuales femeninos se ha encontrado durante unas recientes excavaciones arqueológicas en Kúelap, la gran fortaleza de la civilización preincaica de los chachapoyas, que floreció entre los años 800 y 1570 en el norte de los Andes peruanos.

Estas esculturas, llamadas illas, "constituyen un importante aporte para el estudio de las prácticas rituales vinculadas con la fertilidad", según informa el Ministerio de Cultura de Perú a través de su Dirección Desconcentrada de la región Amazonas, donde se encuentra Kuélap.

Las características de las piezas se relacionan con las denominadas conopas o illas conopas, pequeñas esculturas de piedra con formas de camélidos, documentadas en el periodo inca y asociadas a prácticas rituales para propiciar la fertilidad, la abundancia y la protección de los rebaños, las cosechas y el bienestar del hogar.

Ofrendas familiares Algunas conopas eran consideradas entidades tutelares dentro del ámbito familiar y presentaban cavidades en las que se depositaban ofrendas, como grasa de camélido, hojas de coca o chicha (maíz fermentado). Su presencia evidencia una concepción del mundo en la que determinados elementos de la naturaleza y objetos rituales eran entendidos como portadores de fuerzas o cualidades capaces de relacionarse con las personas y su entorno. De acuerdo con la investigación arqueológica, las conopas no solo estuvieron vinculadas a prácticas rituales domésticas, sino también habrían formado parte de dinámicas político-religiosas desarrolladas durante el Estado inca, para fortalecer las relaciones entre las familias, las huacas y el poder central. Estos objetos expresaban relaciones de reciprocidad, equilibrio, fertilidad y protección. Figurilla ritual de la cultura de los guerreros de las nubes. EFE/ Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas En el caso de Kuélap, el hallazgo de illas que representan animales con rasgos sexuales femeninos abre nuevas líneas de investigación sobre las prácticas rituales desarrolladas en este sitio arqueológico, según el comunicado.