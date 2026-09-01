Hallan estatuillas rituales de fertilidad en una fortaleza de los chachapoyas en Perú
- Se han encontrado en Kúelap, la ciudad de los guerreros de las nubes al norte de los Andes
- Las figurillas representan animales con rasgos sexuales femeninos
Un grupo de estatuillas de piedra con formas que representan animales con rasgos sexuales femeninos se ha encontrado durante unas recientes excavaciones arqueológicas en Kúelap, la gran fortaleza de la civilización preincaica de los chachapoyas, que floreció entre los años 800 y 1570 en el norte de los Andes peruanos.
Estas esculturas, llamadas illas, "constituyen un importante aporte para el estudio de las prácticas rituales vinculadas con la fertilidad", según informa el Ministerio de Cultura de Perú a través de su Dirección Desconcentrada de la región Amazonas, donde se encuentra Kuélap.
Las características de las piezas se relacionan con las denominadas conopas o illas conopas, pequeñas esculturas de piedra con formas de camélidos, documentadas en el periodo inca y asociadas a prácticas rituales para propiciar la fertilidad, la abundancia y la protección de los rebaños, las cosechas y el bienestar del hogar.
Ofrendas familiares
Algunas conopas eran consideradas entidades tutelares dentro del ámbito familiar y presentaban cavidades en las que se depositaban ofrendas, como grasa de camélido, hojas de coca o chicha (maíz fermentado).
Su presencia evidencia una concepción del mundo en la que determinados elementos de la naturaleza y objetos rituales eran entendidos como portadores de fuerzas o cualidades capaces de relacionarse con las personas y su entorno.
De acuerdo con la investigación arqueológica, las conopas no solo estuvieron vinculadas a prácticas rituales domésticas, sino también habrían formado parte de dinámicas político-religiosas desarrolladas durante el Estado inca, para fortalecer las relaciones entre las familias, las huacas y el poder central. Estos objetos expresaban relaciones de reciprocidad, equilibrio, fertilidad y protección.
En el caso de Kuélap, el hallazgo de illas que representan animales con rasgos sexuales femeninos abre nuevas líneas de investigación sobre las prácticas rituales desarrolladas en este sitio arqueológico, según el comunicado.
Los chachapoyas
Estas figuras pueden ser prueba de las relaciones de imperio inca con los chachapoyas, también conocido como los guerreros de las nubes por habitar en las cumbres nubosas de los Andes y haber sido uno de los pueblos que más resistió la llegada de los incas a su territorio.
El Ministerio de Cultura peruano recordó que Kuélap presenta una ocupación correspondiente al Horizonte Tardío incaico, vinculada con la presencia y expansión del Estado inca en la región, lo que permite considerar estas evidencias en el marco de las interacciones entre las tradiciones rituales locales y aquellas vinculadas con el ámbito andino durante este periodo.
Sus características sugieren una posible vinculación con conceptos de fertilidad y reproducción, y podrían aportar evidencia sobre procesos de continuidad, incorporación o resignificación de elementos de la tradición ritual andina.
Kuélap, a la que se le ha llegado a apodar como el Machu Picchu del norte de Perú, destacada por sus imponentes muros de hasta 12 metros de altura que protegen unas 500 viviendas circulares en la cumbre en un perímetro de unas siete hectáreas, en lo alto de una montaña a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar.