La UCO registra la casa de Ábalos y acude a la sede de Adif en una nueva pieza del caso Koldo

Desde primera hora de la mañana de este jueves, Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevan a cabo el registro de la vivienda del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en Valencia, tal como ha confirmado su hijo. También se han confirmado registros en otras ubicaciones de Córdoba, Madrid y Sevilla. La operación está relacionada con la apertura de una pieza separada secreta del caso Koldo en la Audiencia Nacional, ha podido saber Irma Frigenti, redactora de tribunales de RTVE.

Estas diligencias, en las que también participa la Fiscalía Anticorrupción, se producen después de que el juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo', Ismael Moreno, acordara este miércoles, la apertura de una nueva pieza tras recibir un informe de la UCO del que, por ahora, tampoco se conoce el contenido. La investigación, según ha podido saber TVE, estaría vinculada con pagos a terceros relacionados con obra pública y se buscan depósitos y criptoactivos.

Fuentes de la investigación han confirmado además la detención de seis personas, entre los que estaría Cristian Abel Corvillo Aguilar, cuya casa de Córdoba se ha registrado. Posterioremente, los seis detenidos han sido puestos en libertad. Las mismas fuentes han señalado que en 2017 Corvillo actuó como chófer de Sánchez durante las primarias en las que ganó a Susana Díaz. Fuentes del PSOE matizan este dato, y aclaran que el detenido "no es ni ha sido conductor del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ni en sus desplazamientos de partido ni en los que ha realizado como presidente del Gobierno".

También han sido detenidos el hermano de Corvillo, la pareja del exministro Ábalos, Andrea de la Torre, y tres empresarios.

Se han producido, además, requerimientos en las oficinas de Adif en Madrid. Tal como han confirmado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias a RTVE, la UCO se ha personado esta mañana en dependencias de Adif con una solicitud de información. Adif ha prestado "total colaboración aportando la información solicitada", atendiendo la petición de información requerida por la unidad investigadora, y confirma que "no se ha practicado ningún registro".

El instructor indagaría en esta investigación judicial, que continúa abierta, en varias líneas relacionadas con el caso Koldo, como la compra de mascarillas durante la pandemia y las presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas cuando Ábalos era ministro.

🔴La UCO registra la casa de José Luis Ábalos en Valencia ▪️El operativo se ha desplegado después de un informe pedido por la Fiscalía Anticorrución el marco de la investigación de la Audiencia Nacional de una pieza separada del caso Koldo 🎙️@gema_alfaro https://t.co/nAMt8Qoz39 — Radio 5 (@radio5_rne) November 5, 2026

El PP dice que es “la traca final del sanchismo”

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado que esta operación es “la traca final del sanchismo decadente”, y ha acusado al presidente del Gobierno de “ser sinónimo de corrupción, de negligencia y de desastre para España”.

El dirigente del PP ha apuntado a la detención en esa operación del que fuera "chófer de Sánchez", Cristian Corvillo, "otro destacado miembro del clan de las primarias". "La banda del Peugeot tenía un chófer, y también se confirma que está en la trama, el chofer, los dos números 2 de Pedro Sánchez, y el guardián de sus avales, Koldo García", ha manifestado. Según ha recalcado, "todos los acompañantes de Sánchez en ese coche, de las primarias, están o condenados o imputados", de forma que "solo queda él".

El Supremo condenó a Ábalos y Koldo y Aldama, aunque el último no entró en prisión

La rama de las mascarillas fue parcialmente juzgada por el Tribunal Supremo, que sentó en el banquillo de los acusados al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama debido a la condición de diputado aforado que tenía el extitular de Transportes cuando fue procesado.

El alto tribunal condenó a los tres a penas de cárcel: Ábalos a 24 años, Koldo a 19 y Aldama a cuatro, aunque permitió al empresario y comisionista no entrar en prisión por su colaboración con la justicia y con la condición de que no vuelva a delinquir.

No es la primera vez que la UCO registra el domicilio del exministro Ábalos en la capital del Turia. Ya sucedió el pasado 10 de junio de 2025, por orden del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, en el marco de la investigación por el caso Koldo a raíz de un informe del 5 de junio.

En aquella ocasión los agentes permanecieron cerca de ocho horas en el interior del inmueble. Durante ese tiempo se clonaron los dispositivos de Ábalos y se recogieron varias cajas con documentación. Los agentes buscaban información sobre presuntos amaños de contratos de obra pública durante la pandemia en el marco de una pieza separada del caso Koldo.