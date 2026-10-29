La defensa de Koldo García aporta facturas por 242.000 euros y sostiene que el PSOE no pagó sus honorarios

Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, ha confirmado documentalmente que el Partido Socialista no pagó la defensa de Koldo García, el exasesor del ministro Ábalos, condenado a 19 años de prisión por el caso mascarillas.

A requerimiento del juez Santiago Pedraz, la letrada ha presentado las facturas y justificantes de las transferencias recibidas por esa defensa, que asumió a partir de junio de 2025, por un importe que asciende a 242.000 euros, emitidas por IDBO Consultants y abonadas por Dos Mil Palabras S.L. empresa editora del digital Okdiario.

En el documento, al que ha tenido acceso RTVE, considera acreditado que "el Partido Socialista Obrero Español no hizo abono alguno" a Leticia de la Hoz por la defensa de Koldo García, tal como ella ha afirmado en repetidas ocasiones y se ofrece a presentar certificados bancarios si así lo requiere el tribunal. En su escrito, la letrada informa que las transferencias por ese importe fueron abonadas por la sociedad DOS MIL PALABRAS, S.L.

Dos facturas y dos justificantes de transferencias bancarias

En concreto De la Hoz ha presentado dos facturas y dos justificantes de transferencias bancarias. La primera de la facturas, tiene por concepto "Honorarios, aranceles y gastos por asesoramiento jurídico y procedimientos del señor D. Koldo García", y asciende a un total de 181.500 €.

La factura fue emitida por IDBO Consultants el 27 de noviembre de 2025 y abonada el mismo día por Dos Mil Palabras S.L., editora del digital Okdiario. También aporta el justificante de transferencia en pago de esos servicios de la segunda sociedad a la primera.

Los documentos tres y cuatro corresponden a una segunda factura, emitida por la misma sociedad (IDBO Consultans) y abonada por Dos Mil Palabras S.L, por valor de 60.500 € y con idéntico concepto. Tanto esta factura, como el justificante, están fechados el 23 de enero de 2026.

De la Hoz rechazó vínculos ni pagos del Partido Socialista

Durante su declaración ante el juez Pedraz, de la Hoz rechazó haber tenido vinculación con el partido socialista, de quien negó haber recibido ningún pago. Así lo había insinuado la empresaria Carmen Pano, que sugirió que el PSOE estaba detrás de un presunto intento de soborno de 250.000 euros que le habría ofrecido De la Hoz. El objetivo de ese pago, según Pano, hubiera sido que se retractara de su afirmación de haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE en Ferraz.

La letrada insistió, el pasado mes de julio, en que no ha recibido pago alguno, ni directa ni indirectamente, y que ni tan siquiera es simpatizante del partido, según fuentes jurídicas.

De la Hoz está siendo investigada en el entorno del caso Leire Díez, en relación con una presunta trama destinada a desbaratar causas judiciales que afectaran al PSOE o al Gobierno, en la que junto a la exmilitante socialista se investiga al al exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán.

En su declaración del pasado mes de julio, la abogada ofreció detalles sobre las reuniones mantenidas con Pano y Álvaro Gallego, otro empresario que la acompañó. Y atribuyó esas afirmaciones de la empresaria a una venganza por no haber podido cobrar comisiones por la venta de una operadora de hidrocarburos. De la Hoz recalcó que en esas reuniones en el despacho en el que trabajaba había otras personas interesadas en la compra de operadoras de hidrocarburos, con lo que hay testigos de esos encuentros.

Precisamente Pedraz también tomó declaración, el pasado verano, a varios empresarios de hidrocarburos investigados por fraude fiscal. Antonio Rodríguez Estepa, ratificó que la abogada de Koldo García, le propuso, como intermediaria de Leire Díez, beneficios procesales con la condición de que aportara información comprometedora sobre Repsol, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y el mando de esta unidad Antonio Balas, así como de altos cargos de Hacienda.