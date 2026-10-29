Accidente de tren en Toledo: qué es el sistema de seguridad LZB, cómo funciona y qué ocurre si falla

Los trenes de alta velocidad no dependen únicamente de la capacidad de reacción del maquinista para evitar una colisión. A velocidades cercanas a 300 kilómetros por hora, un convoy recorre más de 80 metros cada segundo y necesita varios kilómetros para detenerse completamente. Por eso, las señales luminosas situadas junto a las vías no son suficientes para garantizar la seguridad. En su lugar, los sistemas de protección transmiten directamente a la cabina información sobre la velocidad permitida, la distancia hasta el siguiente punto de parada y las condiciones de circulación. Un ordenador supervisa el movimiento del tren y, si detecta que supera los límites autorizados o que no reduce la velocidad cuando corresponde, puede activar automáticamente los frenos.

"Como ingeniero, diría que es imposible que un tren de alta velocidad alcance a otro. Si funcionan correctamente los sistemas de seguridad, de señalización y de frenado, no debería de haber pasado", explica Óscar Carballo, secretario general del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, en una entrevista concedida a RNE.

A esta protección se añade la división de las líneas ferroviarias en tramos denominados 'cantones'. Su función es mantener separados los trenes para impedir que dos convoyes ocupen simultáneamente un mismo tramo protegido. "Entre un tren y otro hay cantones libres. Si un tren se pasa un cantón libre también se frena automáticamente", subraya Carballo.