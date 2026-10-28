Cronología de los accidentes de tren en España: Urda y Adamuz, dos siniestros en Alta Velocidad en solo un año

La Alta Velocidad ha sufrido este 2026 dos accidentes con decenas de víctimas mortales en España cada uno. El siniestro ferroviario en Urda, Toledo, entre un tren AVE de Renfe y un Iryo que cubrían la ruta Madrid-Sevilla ha dejado al menos 68 muertos según el último balance. La cifra supera ya a las 46 víctimas mortales que dejó el descarrilamiento de Adamuz en enero. Entre los dos accidentes suman más de cien fallecidos.

A la espera de que se conozca el balance definitivo del siniestro ocurrido este 28 de octubre cuando un AVE ha embestido por detrás a un Iryo provocando la caída de varios vagones por el terraplén a ambos lados de la vía, el accidente más grave el siglo XXI sigue siendo el de Angrois en 2013. Aquel accidente tuvo lugar cuando un Alvia, que cubría la ruta Madrid-Ferrol se salió en una curva cerca de Santiago de Compostela por exceso de velocidad. Murieron 80 personas y más de 140 resultaron heridas.

Accidentes ferroviarios mortales en España

En la siguiente cronología se detallan algunos de los accidentes de tren con víctimas mortales más graves en España a partir de un listado elaborado por Efe en enero y completado con la información del último accidente e imágenes de archivo. Desde el año 2000 han muerto más de 200 personas en accidentes de trenes. Antes de 2001 se destacan nueve accidentes más, algunos de ellos ocurridos en plena dictadura. En este caso la lista no es exhaustiva.

1944 3 de enero Torre del Bierzo, el accidente más grave. El siniestro con más víctimas mortales ocurrió en enero de 1944, cuando un correo expreso chocó contra una locomotora en Torre del Bierzo, en León. Según las cifras oficiales facilitadas en la época, murieron 79 personas y otras 75 resultaron heridas, aunque se estima que las víctimas mortales se contaron por centenares y que la dictadura franquista optó por ocultar las dimensiones de la tragedia. 1961 9 de enero El choque entre el expreso de Valencia y un tren de mercancías en Barcelona dejó 24 muertos y 50 heridos. 1965 11 de febrero Tragedia ferroviaria en Zaragoza El incendio de tres vagones del tren correo Madrid-Barcelona dejó 34 muertos y 33 heridos entre las estaciones de Grisén y Pinseque, en Zaragoza. (Foto: EFE) 1966 19 de diciembre Choque con un tren de mercancías en Teruel El accidente se produjo en Villfranca del Campo, en Teruel, cuando chocó un automotor contra un mercancías provocando la muerte a 21 personas y dejando ocho heridos. (Foto: EFE) 1970 9 de agosto El choque entre dos trenes que cubrían la línea Plentzia-Bilbao chocan frontalmente en Urduliz (Bizkaia). En el accidente mueren 33 personas y 47 resultan heridas. 1972 21 de julio 86 muertos en el segundo accidente más grave de tren La colisión entre un expreso que circulaba entre Madrid y Cádiz y un ferrobús que hacía la ruta Cádiz-Sevilla entre las estaciones de El Cuervo y Lebrija, en Sevilla, causó la muerte a 86 personas y hirió a más de 150, según el balance recordado por el Ayuntamiento de Lebrija con motivo del 50 aniversario de la tragedia. Sería el segundo peor acciente ferroviario de la historia de España. (Foto: EFE) 1977 28 de julio 22 muertos y 87 heridos al chocar en Corbera de Llobregat un tren procedente de Martorell contro un automotor que había salido de Barcelona. 1980 24 de septiembre Un tren que cubría la línea Madrid-Valencia arrolla un autobús en un paso a nivel que tenía las barreras levantadas en Chirivella, en Valencia. En el accidente fallecen 26 personas que iban en el autobús. En el siniestro unas 40 personas resultan heridas. 1997 31 de marzo Descarrilamiento del Miguel de Unamuno en Navarra El descarrilamiento del tren intercity Miguel de Unamuno, que cubría el trayecto entre Barcelona e Irún, descarriló en la localidad navarra de Huarte-Araquil con cerca de 250 pasajeros a bordo causando la muerte de 18 personas y heridas a más de un centenar. La causa del accidente fue el exceso de velocidad. (Foto: EFE) 2001 3 de enero Doce muertos al ser arrollados por un tren en Lorca Doce personas mueren al arrollar un tren la furgoneta en la que viajaban, en un paso a nivel situado en el municipio murciano de Lorca.(Foto: EFE) 2003 3 de junio Accidente de Chinchilla en un tramo de vía única Diecinueve personas mueren y 38 resultan heridas al colisionar frontalmente, en el término municipal de Chinchilla (Albacete), un tren Talgo con 86 personas a bordo y un mercancías que circulaban por un tramo de vía única. Tras la colisión se produjo el incendio de varios vagones. (Foto: EFE) 2004 9 de marzo Seis jóvenes mueren y otros tres son heridos graves al ser arrollado el vehículo en el que circulaban en un paso a nivel sin barrera de la localidad de Martín de Yeltes, en Salamanca. 2004 7 de mayo Arrollamiento de un coche en Hellín Cinco personas mueren al ser arrollado el vehículo en el que viajaban por un tren cerca de la estación de ferrocarril de Hellín (Albacete). (Foto: EFE) 2006 21 de agosto Descarrilamiento de un intercity en Palencia Siete muertos y 36 heridos al descarrilar un Intercity que cubría la línea La Coruña-Hendaya, en la localidad de Villada (Palencia). (Foto: EFE) 2010 24 de junio Tragedia en la noche de San Juan en Castelldefels Doce personas, en su mayoría jóvenes, mueren y catorce resultan heridas al ser arrolladas por un tren en la estación de Castelldefels (Barcelona), cuando descendían de otro para participar en la verbena de la Noche de San Juan que tenía lugar en la playa. 2013 24 de julio 80 fallecidos al descarrilar un Alvia en la curva de Angrois Un tren Alvia que cubría el trayecto Madrid Chamartín - Ferrol descarrila en la curva de Angrois, en las inmediaciones de la estación de Santiago de Compostela, al tomar la curva a más velocidad de la indicada. Fallecieron 80 personas y más de 140 resultaron heridas. La Audiencia de A Coruña confirmó en enero de 2026 la condena de dos años y medio de cárcel para el maquinista, pero absolvió al exdirector de Seguridad de Circulación de ADIF, condenado en primera instancia por la falta de un sistema de seguridad para frenar el tren de forma automática. 2016 9 de septiembre Cuatro muertos en un descarrilamiento en O Porriño Cuatro muertos al descarrilar en la localidad pontevedresa de O Porriño un tren de la compañía Comboios de Portugal que cubría la línea entre Vigo y Oporto. El convoy circulaba a 118 kilómetros en una vía secundaria limitada a 30 kilómetros por hora. 2018 20 de noviembre Descarrilamiento de un tren de Cercanías en Barcelona Una persona muere y más de 40 personas resultan heridas, sin gravedad, al descarrilar un tren de cercanías en Vacarisses (Barcelona), en la línea R4 de Rodalies Manresa-Sant-Vicenç de Calders. 2019 8 de febrero Choque entre un Cercanías y un regional en Barcelona Un tren de cercanías y otro regional colisionan frontalmente en Castellgalí (Barcelona), causando la muerte de la maquinista de uno de los trenes, de 26 años, y heridas a un centenar de pasajeros, tres de ellos graves. 2020 2 de junio Dos muertos en Zamora al descarrilar una locomotora Dos personas, el conductor de 89 años de un todoterreno y un maquinista de tren en prácticas de 32, fallecen en la localidad zamorana de La Hiniesta después de que la locomotora del Alvia que realizaba la ruta Ferrol-Madrid arrollara al vehículo, que se había precipitado a la vía desde un paso superior, lo que provocó el descarrilamiento del tren. 2022 16 de mayo Accidente de un tren de Ferrocarrils de la Generalitat Muere el maquinista de un tren de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) en un choque entre un convoy de mercancías y uno de pasajeros en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), que también dejó 86 personas heridas, la mayoría leves. 2026 18 de enero 46 muertos al descarrilar dos trenes en Adamuz El descarrilamiento de un tren Iryo que realizaba el trayecto Málaga-Madrid por la rotura de la vía provoca el descarrilamiento de un Alvia, que hacía la ruta Madrid-Huelva, provocando 46 víctimas y más de un centenar de heridos, en las inmediaciones del Adamuz, en Córdoba. 2026 20 de enero Muere el maquinista de un tren de Rodalies El maquinista de un tren de Rodalies muere y otras 37 personas resultan heridas tras caer un muro de contención por un movimiento de tierras sobre un convoy de Rodalies de la línea R4 entre Gelida y Sant Sadurní en la provincia de Barcelona, a unos 50 kilómetros de la capital catalana. 2026 28 de octubre Al menos 68 muertos en el choque de trenes en Urda Un accidente entre un AVE de Renfe y un Iryo, que hacían el trayecto Madrid-Sevilla, cerca de la estación de Urda, en Toledo, ha provocado al menos 68 muertos.. La colisión se ha producido en el punto kilométrico 118 cuando el AVE ha chocado con el Iryo que iba por delante en la misma vía, provocando el descarrilamiento de varios vagones a ambos lados del terraplén.

Más de un centenar de muertos solo en 2026

Las víctimas mortales de los accidentes ferroviarios de 2026 suman más de un centenar de fallecidos. Es la cifra más alta de la serie histórica disponible en el Instituto Nacional de Estadística que alcanza hasta 2010:

Si se tienen en cuenta las cifras de fallecidos de los accidentes históricos, el de Urda de este 28 de octubre, sería el segundo más grave del siglo XXI y el cuarto con más muertos desde 1944.