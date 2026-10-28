La televisión estatal China mantiene su veto a LaLiga, pese a las disculpas de Mbappé y del Real Madrid

La televisión estatal China mantiene su cancelación de emisiones de partidos de LaLiga a pesar de las disculpas de Kylian Mbappé por calificar de "dictador" a Mae Zedong, a las que se han unido este miércoles las del propio Real Madrid en un comunicado. El arrepentimiento de estos se une el del presidente de la LFP, Javier Tebas, en un intento por mantener las emisiones en un mercado tan importante para nuestro campeonato.

El Grupo de Medios de China (CMG), responsable de la cadena CCTV, informó en un comunicado publicado a las 11:00 horas de este miércoles de que el club madrileño había remitido esa misma tarde una misiva en la que presentaba formalmente sus disculpas al pueblo chino por las palabras del delantero francés.

"Nuestro club siente un profundo respeto por China, por su historia, su cultura y su pueblo", señaló el Real Madrid en la carta, según los fragmentos reproducidos por CMG, que también recogió el deseo de la entidad de seguir fortaleciendo sus vínculos con el país asiático.

La radiotelevisión estatal indicó que el club había incorporado a la misiva las disculpas públicas difundidas el martes por Mbappé en francés, chino e inglés, en las que el futbolista reconoció que sus comentarios habían herido a numerosas personas y expresó su arrepentimiento.

Pese a confirmar la recepción de la carta, CMG no precisó si considera suficientes las disculpas ni anunció cambios en la suspensión de las retransmisiones de LaLiga, los partidos relacionados con Mbappé y los anuncios publicitarios protagonizados por el futbolista, una medida adoptada el lunes 26 de octubre.

Exigen disculpas "satisfactorias"

La radiotelevisión estatal china, que confirmó este martes que el 26 de octubre había suspendido las emisiones de LaLiga, los partidos relacionados con Mbappé y sus anuncios publicitarios, reiteró que mientras el club no presente unas disculpas satisfactorias, "no hay nada de que hablar".

El comunicado aseguró este miércoles que las declaraciones del delantero francés "traspasaron límites fundamentales", y sostuvo que el Real Madrid, como club al que pertenece el jugador, no puede desentenderse de lo sucedido.

"Cualquier palabra o acción que hiera los sentimientos del pueblo chino se enfrentará inevitablemente al rechazo colectivo de todos los sectores de la sociedad china; al Real Madrid le convendría abandonar cualquier ensoñación en sentido contrario", aseguró el comunicado.

La controversia comenzó después de que Mbappé, preguntado durante una entrevista por su 'meme' favorito, respondiera que el que más le divertía era uno en el que aparecía su cara sobre la de un "dictador chino", sin mencionar expresamente a Mao Zedong, cuya imagen protagoniza el montaje difundido en redes sociales.