Accidente de tren en Toledo: las imágenes de la tragedia

Un nuevo accidente de tren en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía ha obligado a interrumpir la circulación ferroviaria en ambos sentidos desde las 8:30 de esta mañana. Dos trenes, un AVE y otro de Iryo han chocado en el punto kilométrico 118. El convoy estaba parado a la altura de Urda y la locomotora de alta velocidad de Renfe ha embestido los vagones de cola estacionados.

En los dos trenes siniestrados viajaban un total de 544 pasajeros (146 personas y un bebé en el Iryo y 397 viajeros en el AVE). Como resultado del impacto por alcance, cinco vagones han descarrilado y cuatro han caído por el talud de la vía.

Por el momento, el número de víctimas mortales es de 64 (la mayoría en el AVE) con decenas de heridos, pero la cifra puede ir aumentando a medida que pasen las horas. Los primeros en llegar al lugar del accidente han sido los agentes de la Guardia Civil.

Pasajeros abandonan la zona

Un agente de la Guardia Civil escolta a un grupo de pasajeros de los trenes siniestrados.JAVIER SORIANO / AFP

Un grupo de pasajeros de los trenes abandona el lugar del siniestro guiado por un agente de la Guardia Civil.

Vista aérea de los dos trenes

Vista aérea del accidente en una captura de vídeo.EFE/Guardia Civil

La vista aérea de los dos trenes permite observar el descarrilamiento del AVE a la izquierda de la imagen y los vagones de cola del Iryo, que recibieron el impacto y cayeron por el talud de la derecha.

Accidente mortal en Urda

Dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado en Urda.EFE/Ismael Herrero

Los servicios de emergencias están desplegados en la zona y los hospitales cercanos, tanto de la Comunidad de Madrid como de Castilla-La Mancha están preparados para liberar camas de UCI y quirófanos para atender a las víctimas del siniestro.

Buscan a víctimas atrapadas

Los rescatadores buscan a personas atrapadas dentro de los vagones siniestrados.Javier SORIANO / AFP

Los rescatadores buscan a víctimas atrapadas dentro de los vagones descarrillados en el accidente ferroviario de Toledo.

Trabajos de los servicios de emergencia

Bomberos y guardias civiles trabajan sobre el terreno en Urda.Javier SORIANO / AFP

Entre un amasijo de hierros, los servicios de emergencia siguen trabajando intensamente para atender a las personas que viajaban en los dos trenes siniestrados o localizar sus cuerpos.

La Guardia Civil ha habilitado diferentes oficinas en Madrid, Sevilla, Córdoba y Toledo para que acudan los familiares de primer grado de las víctimas del accidente ferroviario. El objetivo es identificar a las personas desaparecidas y tomar muestras de ADN de los familiares que acudan a estas oficinas para así poder agilizar el proceso.

Un helicóptero de emergencias se ha desplazado al lugar del accidente.EFE/Ismael Herrero

Bomberos desplegados

Un camión de bomberos desplegado en la zona del accidente.Juanma JimenezJuanma Jiménez / Europa Press

Los bomberos también se han desplazado al lugar para colaborar con labores de rescate y excarcelamiento de personas que podrían haber quedado atrapadas dentro de los vagones que han sufrido el mayor impacto.

En el lugar están trabajando bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, Protección Civil de varios pueblos de los alrededores, tres helicópteros sanitarios y dos UVI.

Algunos salen por su propio pie

Pasajeros de los trenes siniestrados abandonan caminando la zona.EFE/Ismael Herrero

Algunos de los viajeros han logrado salir por su propio pie de los vagones. El pasajero, Miguel Ángel Pérez, que iba en el último vagón del AVE, lejos del impacto ha indicado: "Hemos podido salir del vagón rompiendo las ventanas".

Renfe ha habilitado el teléfono 900101020, dentro del Plan de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios y sus Familiares, para recabar información sobre los pasajeros del AVE 2080 y el Iryo 6076 involucrados en el siniestro.

Vista lateral del siniestro

Estado de los dos trenes, tras el impacto en Urda.Juanma JimenezJuanma Jiménez / Europa Press

En plena precampaña electoral, los políticos están cancelando sus actos tras el suceso, entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez o el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Sin apenas daños

Los cuatro vagones de cola del AVE no presentan apenas daños visibles.Javier SORIANO / AFP

A simple vista, los cuatro vagones de cola del AVE 2080 no han sufrido apenas daños estructurales, tras el impacto, según se puede apreciar en las imágenes del convoy.

García Page ya está sobre el terreno

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, trabaja sobre el terreno.Juanma JimenezJuanma Jiménez / Europa Press

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ya se ha desplazado hacia el lugar para coordinar los trabajos de emergencia. Tras el accidente, ha suspendido su agenda política del día.

Despliegue de los servicios de emergencia

Fotograma de un vídeo de la Guardia Civil en el que se aprecia el despliegue de los servicios de emergencia.Guardia Civil / AFP

El Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam) en fase de Emergencia Situación Operativa 1 en Toledo está activado desde las 9:15 horas. En la zona del accidente están trabajando efectivos de la Guardia Civil, dotaciones de Bomberos del Consorcio Provincial de Toledo y Ciudad Real, voluntarios de las agrupaciones de Protección Civil y recursos sanitarios del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), que han instalado un Puesto Médico Avanzado.

Medios aéreos

Un helicóptero de los servicios de emergencia sobrevuela la zona del siniestro.JAVIER SORIANO / AFP

Un helicóptero de los servicios de emergencias planea a baja altura en la zona del accidente ferroviario en la provincia de Toledo en el término municipal de Los Yébenes.

Atención psicológica

Familiares de las víctimas del accidente llegan al puesto de atención psicosocial de Atocha.EFE/Borja Sanchez-Trillo

En la zona exterior de la estación de Atocha, la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 ha habilitado un puesto de atención psicosocial a las víctimas y familiares del accidente ferroviario, un lugar al que han comenzado a llegar algunos allegados.

Compás de espera en Santa Justa

Viajeros esperan en la estación sevillana de Santa Justa.EFE/ Julio Munoz

Los viajeros que tenían previsto viajar a Madrid esperan noticias en la estación sevillana de Santa Justa. El accidente en el kilómetro 118 de la vía del AVE ha obligado a interrumpir la circulación ferroviaria de la alta velocidad.

Donantes de sangre

Donantes de sangre en la Gran Vía madrileña.EFE/ Nahia Peciña

La tragedia de Urda ha despertado la solidaridad ciudadana. Varias personas han acudido a donar sangre en un autobús de la Cruz Roja situado en la Gran Vía madrileña tras conocerse la colisión de dos trenes de alta velocidad.

Camino a casa

Viajeros de los trenes siniestrados se alejan del lugar con sus maletas.Juanma JimenezJuanma Jiménez / Europa Press

Varias personas con maletas se alejan del lugar del accidente de trenes en la localidad toledana de Urda.

Pedro Sánchez y García-Page en el lugar del accidente

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en declaraciones a los medios durante su visita al lugar del accidente de dos trenes de alta velocidad de Urda (Toledo)EFE / Chema Moya

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha trasladado al lugar del siniestro, donde ha hecho declaraciones a los medios junto al presidente de Castilla La-Mancha, Emiliano García-Page. Sánchez ha recalcado que "toda España está de luto" y ha asegurado que "vamos a llegar hasta el final; si ha habido negligencias se sabrá".

La bandera del Congreso, a media asta

La bandera del Congreso ondea a media asta en señal de solidaridad y apoyo a las víctimas y sus familiares del accidente ferroviario del 28 de octubre en Urda (Toledo)CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

En el Congreso de los Diputados, la bandera española ondea a media asta en señal de duelo por las víctimas del accidente ferroviario en Urda, en el que han chocado dos trenes de alta velocidad.

Prosigue el rescate al anochecer

Bomberos y servicios de emergencia trabajan en la búsqueda y rescate de víctimas en el lugar del accidente ferroviario de Urda (Toledo) a la caída de la noche.EFE/Ismael Herrero

Los bomberos y los servicios de emergencia continúan, a la caída de la noche, los trabajos de búsqueda y rescate de víctimas y supervivientes del accidente de dos trenes a la altura de Urda (Toledo).

Minutos de silencio ante los ayuntamientos

La corporación municipal guarda un minuto de silencio ante el Ayuntamiento de Valencia en recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo)EFE / Ana Escobar

A las ocho de la tarde se ha celebrado un minuto de silencio, convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en ayuntamientos de toda España. Minuto de silencio de la corporación municipal de Valencia ante el ayuntamiento.

Dirigentes del PP en el minuto de silencio en Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, preside el minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo)EFE / Víctor Lerena

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acudido a secundar el minuto de silencio ante el Ayuntamiento de Madrid junto al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el presidente del Senado, Pedro Rollán, y el presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, entre otras autoridades locales.

Urda se vuelca con las víctimas

Decenas de personas se concentran ante el Ayuntamiento de Urda, en Toledo, durante un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario en las cercanías de esta población.Eusebio Garcia del CastilloEusebio García del Castillo / Europa Press

Decenas de vecinos de Urda, en Toledo, se han concentrado frente al ayuntamiento para honrar a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en las cercanías de esta población, en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

Minuto de silencio en Sevilla

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, junto al vicepresidente Antonio Sanz y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, entre otros, durante un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Urda.Francisco J. OlmoFrancisco J. Olmo

En Sevilla, adonde se dirigían los dos trenes siniestrados en Urda, se ha guardado un minuto de silencio ante el Palacio de San Telmo. Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía; el vicepresidente regional, Antonio Sanz, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, han encabezado al resto de autoridades.

Para el metro de Barcelona

El Metro de Barcelona ha detenido la circulación a las 20 horas durante un minuto como muestra de pésame por el accidente de tren de Urda (Toledo)EFE / Quique García

En Barcelona, el metro y los autobuses han detenido la circulación durante un minuto a las ocho de la tarde, en memoria de las víctimas del accidente de dos trenes en Urda.

Protesta contra el Gobierno

Concentración bajo el lema ‘La corrupción mata’, en la Plaza de Cibeles, convocada por el sindicato Solidaridad tras el accidente ferroviario en Urda (Toledo)Fernando SánchezFernando Sánchez / Europa Press

Durante el minuto de silencio en Madrid, decenas de personas se han concentrado, convocadas por el sindicato Solidaridad, con pancartas para exigir la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, y responsabilidades políticas al Gobierno.

Incidentes entre ultraderecha y policía

Incidentes durante la protesta de colectivos de ultraderecha frente al Ministerio de Transportes para exigir responsabilidades al Gobierno por el accidente ferroviario en Urda (Toledo)Ananda ManjonAnanda Manjón / Europa Press

Una concentración de colectivos de ultraderecha frente al Ministerio de Transportes, para exigir responsabilidades al Gobierno, ha derivado en disturbios contra la Policía Nacional.