Resumen de las primeras horas del accidente en Urda: Al menos 69 muertos y decenas de heridos tras chocar dos trenes

El accidente de dos trenes de alta velocidad de Iryo y Renfe en Urda, Toledo, deja al menos 69 fallecidos y decenas de heridos, pero se teme que la cifra pueda aumentar. Un AVE procedente de Madrid chocó con untren Iryo en Urda, tras una caída del sistema automático de circulación. Los forenses han recibido 69 cuerpos, han realizado 48 autopsias e identificado a cinco víctimas. Por su parte, los técnicos de investigación de accidentes han recuperado las 'cajas negras' de los trenes, que custodia la Guardia Civil. La juez encargada del caso ha ordenado el secreto de sumario.

Por el momento, se desconocen las causas del accidente. Los sindicatos ferroviarios critican que se apunte a un error humano sin esperar a que termine la investigación. El ministro de Transporte, Óscar Puente, comparecerá el 3 de noviembre ante la Diputación Permanente del Congreso, mientras algunos partidos políticos y sindicatos piden su dimisión y que se asuman responsabilidades.

La circulación ferroviaria se ha visto afectada y se mantiene la interrupción de la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía en ambos sentidos.

Resumen de la jornada de las primeras horas del accidente