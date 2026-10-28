Todos los partidos, salvo Vox, suspenden sus actos de precampaña tras el accidente de tren de Toledo

El accidente de tren en Urda (Toledo), en el que han fallecido al menos 68 personas tras colisionar dos trenes de alta velocidad y que ha dejado más de medio centenar de heridos de diversa consideración, se ha colado de lleno en la precampaña de las próximas elecciones generales del 29 de Noviembre. Todos los partidos, a excepción de Vox, han cancelado los actos previstos para hoy, han ofrecido sus condolencias a los afectados y esperan poder tener más detalles de lo sucedido.

También los reyes se han mostrado "conmovidos y preocupados" por este accidente ferroviario. En un mensaje publicado el el perfil de la Casa del Rey en la red social X, han expresado que acompañan "en su tristeza" a las familias y seres queridos de los fallecidos y envían su cariño a los heridos y personas afectadas. De la misma manera, han expresado su apoyo "a los equipos de emergencia y a todos los que están trabajando en la zona para ayudar en lo posible en estas circunstancias".

Estamos conmovidos y preocupados por el accidente ferroviario en Urda (Toledo). Acompañamos en su tristeza a las familias y seres queridos de los fallecidos y enviamos nuestro cariño a los heridos y personas afectadas. Nuestro apoyo también a los equipos de emergencia y a todos los que están trabajando en la zona para ayudar en lo posible en estas circunstancias. — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) October 28, 2026

Desde la base de Bétera, donde Felipe VI ha conocido la noticia, ha lamentado este "terrible accidente", que califica de "desgracia terrible". Además ha querido transmitir a las familias "nuestro pésame, nuestra tristeza, nuestro apoyo, nuestro cariño, en un momento tan duro, tan difícil". Felipe VI ha cancelado su agenda para este miércoles en que iba a asistir al un concierto en el Auditorio Nacional de Madrid y también los actos previstos para el jueves.

Sánchez, "consternado" promete "llegar hasta el final"

Desde el lugar de los hechos, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, se ha mostrado consternado y ha mostrado su "solidaridad y empatía" con los familiares de las víctimas y heridos que aún permanecen hospitalizados. "Nuestra principal prioridad son las víctimas y sus familiares", ha dicho el presidente que espera "encontrar ojalá al mayor número de personas vivas" entre los escombros de los vagones.

El segundo objetivo, en estos momentos en que "España está de luto" es "esclarecer qué ha sucedido, por qué", ha dicho el presidente, que ha avanzado su intención de "llegar hasta el final": "Si ha habido negligencia se sabrá, y si ha habido fallos en el sistema de seguridad se responderá con total contundencia".

El presidente, ha advertido que "no es asumible para un país como España sufrir dos accidentes de alta velocidad en el mismo año", por eso "se tomarán todas las medidas que se consideren oportuno". Algo que se llevará a cabo "con total contundencia" para reconstruir la confianza en el sistema y la confianza de los ciudadanos.

El presidente del Gobierno, que al igual que el de Castilla La Mancha ha hablado esta mañana con el rey Felipe VI, ha anunciado que se van a declarar tres días de luto oficial: 29, 30 y 31 de octubre.

Emiliano García Page ha informado desde el lugar del suceso que hasta el momento se han confirmado, 68 fallecidos: 24 en la zona ave y resto en iryo. Según ha informado, cuando lo autorice la jueza continuarán las labores de los bomberos, "para investigar si hay mas fallecidos debajo de vagones y en amasijos de hieros". Ha confirmado, además, que se van a movilizar unidades caninas para buscar "víctimas con vida" a lo largo de esta noche y "los días que sean necesarios".

Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo. Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes, @oscar_puente_, y con el presidente de Castilla-La Mancha, @garciapage. Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas y garantizar su seguridad, en coordinación con todas las administraciones implicadas. Mi cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 28, 2026

Desde primera hora de la mañana, PSOE ha informado a través de un comunicado que cancelaba toda su agenda prevista para este miércoles y han comunicado que están "pendientes de la información oficial respecto a los hechos" y ha través delas redes sociales han comunicado su consternación con los hechos.

Tras recibir los informes sobre los hechos en el centro de control de ADIF, el ministro de Transportes, Oscar Puente, ha expresado su "consternación por las víctimas " y se ha mostrado "devastado" ante el accidente, que se produjo en unas circunstancias "inexplicables", cuando desde el centro de control se ha ordenado reanudar la marcha del tren de Renfe, que se encontraba detenido, al igual que otros en la misma zona, tras un fallo del sistema LZB.

También han expresado sus condolencias otros ministros socialistas como el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que ha trasladado su "tristeza y preocupación", el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres que se declara "estremecido", el de Transformación Digital, Óscar López, que asegura estar "conmovido", o el titular de Hacienda, Arcadi Espada, que al igual que sus compañeros sigue "con preocupación" las noticias sobre el accidente, ha ofrecido su apoyo a las familias y víctimas y ha agradecido el trabajo de los equipos de emergencia.

El titular de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se ha pronunciado también en la red social X expresando su "cariño" y "consternación" y Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha recordado además el teléfono de atención a familiares y víctimas: 900 10 10 20.

Desde el ala de Sumar del Ejecutivo de Coalición, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz, ha expresado "mis más sentidas condolencias a las familias de las personas fallecidas" y su "apoyo y cariño a las personas afectadas", y ha asegurado seguir "con mucha preocupación lo sucedido.

Por su parte la ministra de Sanidad, Mónica García, ha informado de que están movilizando "todos los recursos a nuestra disposición y en coordinación con todas las instituciones competentes". También, asegura, está trabajando con el Gobierno de Castilla-La Mancha y ha mostrado su apoyo y agradecimiento al personal de emergencias desplazado a la zona.

A través de la red social Bluesky, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha declarado seguir "con preocupación" las noticias del accidente y ha expresado su solidaridad con los afectados, y el titular de Cultura, Ernest Urtasun, asegura estar con el corazón "encogido" por las informaciones que llegan desde Toledo.

También a través de las redes sociales se ha expresado la secretaria de Organización y portavoz del PSOE , Rebeca Torró ha declarado, a través de las redes sociales, estar "conmocionada". Igual que la secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, que sigue "muy pendiente de la evolución de la situación". Y el el president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, que desde Cataluña se ha puesto "a disposición para ayudar" en lo que haga falta.

Feijóo exige una investigación gubernamental "con todos los medios"

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo ha expresado sus condolencias y se ha mostrado "consternado" durante una declaración institucional desde la sede de su partido. Aunque ha señalado que "no es el día" de exigir responsabilidades políticas, ha señalado que se exigirán "todas las respuestas".

"El dolor no nos obliga a callar", ha dicho Feijóo, que ha asegurado que aunque "es el momento del respeto a los muertos, heridos y sus familiares", por lo que el PP ha anulado todos sus actos de precampaña, ha insistido en que "es imprescindible una investigación gubernamental inmediata" y otra judicial, "con todos los medios y sin interferencias".

"Una nación herida debe tener la confianza de que este país va a volver a funcionar", ha continuado, para señalar que "España tiene derecho a saber qué esta pasando con infraestructuras, en qué estado se encuentran vías y los sistemas de seguridad y qué advertencias se recibieron desde Adamuz y qué medidas se adoptaron".

"Los españoles tienen derecho a una revisión completa e independiente de toda la red ferroviaria", ha dicho.

Alberto Núñez Feijóo, que ha aprovechado el altavoz que le confiere ser el líder del PP para animar a los ciudadanos a que se acerquen a donar Sangre, ha querido compartir los sentimientos de ""dolor, solidaridad y exigencia", para acompañar en el dolor a las familias, desear una pronta recuperación de los heridos y enviar su apoyo "a quienes aún esperan noticias de los suyos". Una angustia que el PP sufre este miércoles en carne propia, ya que no tienen noticias de la exministra popular Fátima Bañez, que viajaba en uno de los convoyes accidentados.

Muy preocupado ante las informaciones que vamos conociendo sobre un nuevo accidente ferroviario. Lo prioritario ahora es atender a las víctimas y acompañar a sus familias. Todo mi apoyo a los equipos de emergencia que trabajan sobre el terreno. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) October 28, 2026

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha lamentado en las redes sociales el "horror" y la "pesadilla" por este "nuevo accidente ferroviario en la línea entre Madrid y Andalucía en la provincia de Toledo", y ha insistido en que Andalucía está a disposición para ayudar en todo lo necesario a atender a las víctimas". Tras comunicar que ya ha hablado con el presidente de Castilla- La Mancha, , ha informado de que "muchos andaluces viajaban en esos trenes". Por ello, al igual que han hecho la mayoría de los representantes políticos, ha suspendido su agenda "al menos para hoy y mañana.

"La tragedia vuelve a golpear, de nuevo, el corazón de Andalucía (...) No se puede normalizar lo que no es normal", ha añadido Moreno, que ha asegurado que "el AVE Madrid-Andalucía ha dejado de ser un medio de transporte seguro".

Desde la Comunidad de Madrid han informado de la cancelación de toda su agenda de Gobierno para este miércoles y el aplazamiento de la rueda de prensa de aprobación de los presupuestos para 2027. Fuentes del Ejecutivo Autonómico han informado de que ponen "todos sus medios a disposición de la emergencia". Así lo ha confirmado también la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

Abascal alude a la "degradación de las infraestructuras y las instituciones"

Desde Vox, Santiago Abascal ha mantenudi sus actos de precampaña de este miércoles en Santander y Valladolid, donde tenía prevista una atención a medios y un mitin. Abascal ha reaccionado por tanto de la misma manera que tras el accidente ferroviario de Adamuz del pasado mes de enero. En ese momento, todos los demás partidos políticos suspendieron la campaña electoral que comenzaba al día siguiente en Aragón pero Vox se desmarcó de esa decisión.

"Aunque alguos quieren aprovechar el luto para amordazarnos, nosotros creemos que tenemos el deber de estar aquí y manifestar públciamente el pésame", ha justificado en su mitin en Valladolid.

Previamente, el líder de Vox había cargado durante la mañana la responsabilidad sobre el Ejecutivo y la "degradación infraestructuras", que ha asegurado, llevan tiempo denunciando. Según Abascal "muchos querrán pedir la suspensión de la campaña electoral y usar el dolor y el luto como en Adamuz para acallar las denuncias y protestas ante una degradación de infraestructuras que ya no soportamos". Pero en Vox, insiste "vamos a continuar nuestro trabajo": "No estamos de fiesta, sino denunciando la degradación de las instituciones y los servicios públicos en España".

Frente a los que quieren "convertir a los políticos en plañideras en los funerales", el presidente de Vox recuerda la "responsabilidad" de los políticos para denunciar "la situación que padecen los españoles y dar soluciones y alternativas". El homenaje a los muertos y heridos, ha insistido, es "continuar ese trabajo y esa denuncia".

Según ha podido saber RTVE, el autoproclamado sindicato Manos Limpias se ha personado como acusación popular para denunciar estos hechos, por si pudieran ser constitutivos de "delitos contra la seguridad colectiva y delitos de imprudencia grave con resultado de lesiones y/o homicidio", así como una eventual "responsabilidad penal de personas jurídicas" contra Adif, Iryo y Renfe.

Para esclarecer estos hechos y terminar los responsables, solicitan diligencias previas entre las que se incluyen un Oficio a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, el requerimiento del "libro de mantenimiento, fichas de revisión técnica y partes de incidencias del tren involucrado en los últimos cinco años". También un oficio a la policía judicial, para que tomen declaración a un perito, ingeniero industrial y testigo de la tragedia, y uno más para que la empresa encargada de las vías ofrezca "datos y antecedentes" sobre otros siniestros.

Los partidos de izquierda expresan solidaridad y piden atender a la "información oficial"

También Ada Colau, candidata de Frente Amplio a la presidencia del Gobierno, declara en las redes sociales que sigue "con mucha preocupación" las informaciones sobre el accidente y envía su "solidaridad" a las personas afectadas y el "apoyo a los servicios de emergencia que ya están trabajando sobre el terreno".

De la misma manera, el candidato madrileño de Frente Amplio, Emilio Delgado, ha afirmado seguir su "preocupación" toda la información, y ha expresado su "solidaridad" con los pasajeros y los heridos y su "apoyo a los servicios públicos que se están desplazando hasta allí".

En un comunicado, Frente Amplio ha afirmado que la gravedad del accidente exige una auditoría independiente sobre el estado de la red de alta velocidad y que se asuman responsabilidades políticas "a todos los niveles".

Hechos de esta "gravedad", han señalado, requieren que se asuman responsabilidades a todos los niveles. "Más allá de las responsabilidades técnicas, exigimos la asunción de responsabilidades políticas", han añadido. Para Frente Amplio, la gravedad de este "terrible" suceso obliga a la mayor claridad y transparencia sobre lo sucedido. Es "inadmisible" la reiteración de un accidente tan grave en la red de alta velocidad en un mismo año, han remarcado.

Desde Podemos, Irene Montero, ha mostrado su preocupación por el accidente, e insiste en que "la máxima prioridad ahora son las personas afectadas y sus familias", por lo que pide facilitar el trabajo a los servicios de emergencias y estar atentos "a la información oficial".

A través de su perfil en las redes sociales, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha calificado de "terribles" las informaciones que llegan y muestra su apoyo a los familiares de las víctimas y quienes trabajan en el rescate. Además, recuerda que "Renfe ha habilitado para las víctimas y sus familiares" la línea 900101020. Lo mismo hace, a través de su perfil en redes sociales, Gabriel Rufián, que también replica el llamamiento a la donación de sangre de los grupos 0, A y B. "Se ruega difusión. Todo lo demás está de más ahora", dice.

También "impactado y conmocionado con el accidente ferroviario de Toledo" se ha mostrado el presidente del PNV Aitor Esteban, que se ha sumado a "las muestras de cariño y solidaridad con las víctimas".