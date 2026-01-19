Suspendidos los actos públicos de la campaña electoral de Aragón por el accidente ferroviario de Adamuz

Siete de los ocho partidos políticos aragoneses participantes en la campaña electoral de los comicios autonómicos del 8F han acordado "suspender los actos públicos y todo tipo de comunicación oficial" durante los tres días de luto oficial decretado en España por el accidente de ferrocarril de Ademuz. Además, durante estos tres días "no habrá publicaciones en redes sociales ni notas de prensa".

Así lo han acordado los siete partidos firmantes del acuerdo: PP, PSOE, CHA, Aragón-Teruel Existe, Podemos-Alianza Verde, Izquierda Unida-Movimiento Sumar y PAR, que han remitido un comunicado conjunto a los medios.

Los partidos informan que han alcanzado dicho pacto tras reunirse por videoconferencia. Según el comunicado, "podrá haber reuniones con colectivos, pero sin realizar comunicación externa". Y la tradicional pegada de carteles, prevista inicialmente para la medianoche del próximo jueves se pospone hasta la mañana del viernes 23 de enero, retrasando el inicio de la campaña electoral.

Sin embargo, tal como informan los partidos firmantes del acuerdo en ese texto, "Vox se ha desmarcado de este acuerdo del resto de formaciones políticas". De hecho, la formación mantiene el acto previsto el próximo jueves por la tarde en Alcañiz con Santiago Abascal. Además, por la noche, realizarán la pegada de carteles.