Feijóo, desde Adamuz junto a Moreno Bonilla: "Les debemos a las víctimas y familiares saber exactamente qué ha pasado"
- El líder del PP ha acudido a Córdoba, y ha acompañado al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla
- Ha revelado, a preguntas de periodistas, que no ha recibido información oficial del Gobierno sobre el accidente
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha desplazado hasta Adamuz (Córdoba) para visitar el lugar de la tragedia ferroviaria que ha provocado al menos 40 muertos. Desde allí, en una rueda de prensa acompañado del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, Feijóo ha señalado que está convencido de que Adif y Renfe pronto aportarán unos "primeros indicios" porque "le debemos a las víctimas y a sus familiares saber exactamente qué ha pasado".
El jefe de la oposición ha elogiado la labor de los equipos de emergencia, sanitarios, bomberos, fuerzas de seguridad y todos los que están trabajando en el lugar del accidente. Además, ha señalado que toda la información que tiene sobre el accidente le ha llegado a través del gobierno autonómico y de la prensa, pero que no han "tenido ninguna información del Gobierno, directa ni indirecta". "Por parte del Gobierno no tenemos ninguna información como partido político ni jefe de la oposición", ha incidido el del PP.
Desde Adamuz, Feijóo ha trasladado su pésame a los familiares de las víctimas y ha asegurado que ha acudido al pueblo cordobés a "acompañar" y "presentar sus respetos".
Feijóo traslada el pésame a las víctimas
Feijóo ha trasladado desde la caseta municipal el pésame "en nombre del PP y de sus cargos institucionales". Además, ha mostrado su respeto y agradecimiento a "todos los que han venido trabajando desde el primer momento [...], ciudadanos poniendo sus casas, cafeterías o los que fueron al hospital a donar sangre". "España cuando tiene un gran problema, España se une", ha añadido.
A pesar de señalar al Gobierno por la falta de "información", el líder del PP ha ensalzado el trabajo Adif y Renfe. "Están haciendo su trabajo, no va a ser fácil levantar los vagones del Alvia y ver que es lo que puede haber", ha dicho. "Es el momento de la asistencia sanitaria, del consuelo y acompañamiento, ya habrá momentos para que nos informen de las investigaciones que seguro que desde ayer está en marcha", ha expresado Feijóo.
El líder del PP también ha recordado el accidente del Alvia en Angrois en Galicia en 2013. "Sé lo que están pasando los familiares, lo siento, no es fácil gestionar esto, pero se está haciendo con mucha profesionalidad, rigor y responsabilidad", ha añadido.
Comienza a instalarse una grúa para levantar el Alvia
Respecto a la reunión que tenía este lunes prevista con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que ha quedado suspendida por lo sucedido, Feijóo ha asegurado que la cancelaron de mutuo acuerdo el domingo por la noche, tras conocerse las primeras noticias del accidente. "Poco a más allá de las 22.00 le trasladé la oportunidad de dejar sin efecto la reunión, trasladaron que efectivamente lo consideraban oportuno", ha explicado.
Durante la rueda de prensa, se ha informado también que los equipos técnicos y de rescate han comenzado a instalar una gran grúa para levantar los vagones del Alvia siniestrado, aunque las tareas van a ser lentas porque hay mucho material que retirar, según ha dicho el presidente de la Junta, Juanma Moreno.
Según ha explicado a los periodistas que los equipos han localizado y rescatado los cuerpos a los que podían acceder, pero hay "zonas opacas" a las que solo se va a poder acceder con maquinaria pesada como esta grúa, que es un método planteado por Adif.
Moreno ha dicho que es "más que probable" que cuando se inicie la elevación de los vagones y puedan entrar los operarios se localicen más fallecidos, que se sumarían a los 40 registrados ahora.