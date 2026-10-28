Pasajeros relatan el choque entre los dos trenes en Toledo: "Ha sido tremendo, había vagones destrozados"

La colisión entre dos trenes de alta velocidad de Iryo y Renfe en Urda, Toledo, deja este miércoles 64 fallecidos y decenas de heridos, pero se teme que la cifra pueda aumentar. Con el susto todavía en el cuerpo, Miguel Ángel Pérez, uno de los 378 pasajeros que iban a bordo del AVE, ha relatado en La Hora de La 1 cómo ha vivido ese momento:

"Ha sido un choque tremendo. El vagón ha volcado parcialmente. Hemos visto vagones al lado destrozados", ha explicado mientras esperaba en la fila para la identificación de pasajeros y su reubicación. Asegura que él se encontraba en el último vagón del vehículo de Renfe, el uno, y que él y los compañeros de trabajo que le acompañaban están "bien", pero con una "inmensa preocupación" por lo ocurrido.

Sobre los momentos previos al choque, Miguel Ángel ha descrito que había pasajeros que "iban dormidos y otros trabajando" hasta que el "gran golpe" y "el traqueteo" les ha obligado a agarrarse a los asientos. "Algunos han tenido contusiones por las bandejas que estaban abiertas, pero por suerte había poca gente de pie", ha apuntado. Para salir de los vagones, ha continuado, "han toto y abierto las ventanas".

Miguel Ángel ha sido trasladado por unos vecinos a un polideportivo en Urda y a su salida ha explicado a TVE en un vídeo que unos minutos antes del "brutal golpe" les habían avisado que se detenían porque "había sobrecarga en la vía". "Después se ha vuelto a poner en marcha y es cuando hemos sentido un golpe inmenso. Hemos sentido como el tren se movía, se salía de la vía, nos quedábamos inclinados. Han sido unos segundos terribles", ha dicho aún conmocionado. "Que esto vuelva a pasar es injusto", ha sentenciado aún con la herida abierta por otro accidente de tren el pasado mes de enero en Adamuz, Córdoba, en el que murieron 46 personas.

La visión desde el otro lado, el vagón 6 del Iryo, también ha sido frenética, según ha indicado Nicolás a RNE. Tras el impacto, varios pasajeros hicieron como "una bola de personas que ablandó la turbulencia y el movimiento", ha contado. Él intentó levantarse para abrir la puerta de emergencia, al haberse quedado su vagón en medio de la vía contraria y temer que otro tren pudiera investirles, pero la tarea se le complicó al habérsele caído las gafas. Finalmente, los viajeros rompieron la ventana para salir: "vi el vagón 7 que estaba destrozado y solo se escuchaban los gritos de dolor y de llanto".

El accidente se ha producido sobre las 8:53 horas, cuando un AVE de Renfe ha alcanzado por detrás a un tren de Iryo que se encontraba detenido y en el que viajaban 146 pasajeros y un bebé. La circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía permanece interrumpida. Las primeras informaciones apuntan a un posible "error humano".

Fernando: "Hemos visto a gente entre los hierros"

Otro de los primeros testimonios ha sido el de Fernando Seco, también pasajero del AVE, pero en el segundo vagón. Cuenta que, desde allí, notaron "un frenazo, un choque" que desplazó a los viajeros y los asientos. "Hemos salido y nos hemos acercado a los vagones. Estaba todo el mundo en shock. Hemos echado una mano para intentar sacar a los heridos y muertos", ha indicado a TVE en un vídeo en el que se muestra desde fuera el tren chocado y a los viajeros vagando por una tierras agrícolas cercanas.

Asegura que, aunque al principio estaban solos, unas personas que estaban en el campo les han ayudado hasta la llegada de los primeros agentes. "Los primeros minutos han sido de shock, hemos visto a gente entre los hierros", ha lamentado. "Es un desastre, esto es inconcebible. No puede ser, no puede ser", ha repetido.

En una entrevista posterior al Canal 24 Horas, Fernando ha indicado que antes del choque les habían avisado que paraban "unos minutos" porque "había mucha circulación", pero que no se han dado cuenta de que habían colisionado con otro tren hasta que han salido del vehículo. El pasajero afectado ha indicado que ha sido trasladado en coche a un polideportivo cercano por una joven vecina que ha recibido el aviso mientras cuidaba del ganado en el campo.

En este mismo vagón, el dos del AVE, viajaba Cristina Cuerva, quien ha sufrido algunas magulladuras y golpes. "Hemos tenido mucha suerte, porque en el vagón 3 la vía ha atravesado el tren como si fuera un pincho", ha destacado esta mujer que viajaba con un compañero que impidió que siguiera rodando por el vagón al sujetarla.

Al dispositivo desplegado ya se ha sumado la Unidad Militar de Emergencias (UME) y Renfe ha activado un gabinete de crisis. Todos los partidos, salvo Vox, han suspendido sus actos de precampaña tras el accidente y han expresado sus condolencias. El rey Felipe VI también ha lamentado la tragedia y trasmitido a las familias su "pésame, tristeza, apoyo y cariño en un momento tan duro y difícil".

"Teníamos miedo de que el tren se volteara"

El viaje de Dire y su esposa, ambos turistas de Florida, Estados Unidos, también se ha visto interrumpido bruscamente por el accidente. El estadounidense ha expresado que estaban "felices" por ir a Andalucía, cuando el tren paró "unos diez minutos". Después sintieron "un choque enorme". "El tren se movió, saltaron cosas por todas partes. Miré por la ventana y vi que el tren se había destruido completamente", ha dicho al Canal 24 Horas este pasajero trasladado hasta el Puesto de Mando Avanzado al no tener heridas graves.

El turista ha relatado auténticas escenas de pánico en el interior de su vagón: "Las personas estaban gritando, llorando, con sangre... Le dije a mi esposa: 'tenemos que irnos ahora', porque teníamos miedo de que el tren se volteara". Asegura que corrieron y ayudaron a algunas personas en el camino, hasta que una persona que estaba en el campo empezó a "cortar la valla" para que pudieran salir.

Ante los medios, una pasajera del AVE ha contado como ella estaba "encogida" y le han tenido "que sacar". "Yo al final he podido salir, pero he visto gente apresada ahí", señala esta mujer que está "bien", pese a algo de sangre en la nariz y que regresa a Madrid. "Ha sido un desastre...estaba encogida y tapándome la cabeza porque caían cosas", ha dicho sobre el momento del accidente, para después resaltar la labor de los bomberos y Guardia Civil en las labores de rescate.

Una joven que viajaba por trabajo ha afirmado que "estaba revisando tareas" cuando han sentido el choque. "En los segundos después se han roto asientos, había móviles por todas partes. Todo estaba volando, nos hemos ayudado unos a otros. También había mucha gente en shock", ha dicho esta pasajera que ha resultado herida con un corte en la barbilla y varios hematomas, pero que espera poder regresar pronto a Madrid. "Hemos dejado el tren por la salida de emergencia, nuestro vagón estaba a punto de girarse", ha descrito. Después ha sido atendida e identificada por la Guardia Civil y trasladada por un particular al centro de salud, donde indica que "esta todo preparado".

Desesperación entre los familiares de los pasajeros

Mientras continúan las labores de rescate, la desesperación se extiende entre los familiares de los afectados que no consiguen noticias sobre su estado o paradero. Este es el caso de Ana Benítez, que busca a su hermano David de 37 años, quien viajaba en el AVE.

"Volvía a casa después de un viaje de trabajo", ha explicado al programa Mañaneros 360. Desconoce el vagón en el que se encontraba, pero dice que viajaba con una compañera de trabajo y que, aunque llevaba dos móviles, uno da apagado o sin cobertura y en el otro no contesta. Ha intentado contactar con los teléfonos habilitados, pero aún no ha conseguido noticias.

Renfe ha habilitado el teléfono 900 101 020, dentro del Plan de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios y sus Familiares. Asimismo, Iryo ha puesto a disposición el 900 001 403 para consultar información y recibir asistencia relacionada con el accidente. También el 112 ha habilitado el 900 122 112. Tanto en Sevilla como Madrid y Toledo se han dispuesto espacios para la atención de los familiares.

La Guardia Civil ha habilitado también diferentes oficinas para que acudan los familiares de primer grado de las víctimas del accidente ferroviario y tomarles muestras para agilizar la identificación de desparecidos o fallecidos.