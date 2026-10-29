Los maquinistas de tren mantienen la huelga para pedir seguridad, con la mirada puesta en el accidente de Urda

Horas después del grave accidente ferroviario en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, a la altura de Urda, en Toledo, la red ferroviaria afronta este jueves una nueva jornada de tensión con la huelga convocada por los maquinistas de Renfe.

El Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf)mantiene la huelga de 24 horas convocada para este jueves, 29 de octubre, en todas las empresas del grupo Renfe. La organización sindical ha trasladado sus condolencias a las víctimas y a sus familias y ha asegurado que toda la estructura del sindicato se encuentra "fuertemente consternada" por lo ocurrido. Semaf ha señalado además que, a estas horas, todavía desconoce el alcance definitivo del accidente y la situación de los maquinistas que ocupaban la cabina del tren de Renfe implicado en la colisión.

Ante la gravedad del suceso, el sindicato ha evitado pronunciarse sobre las posibles causas de la colisión de los dos trenes y ha reclamado prudencia hasta que se conozcan los resultados de las investigaciones. "Lo primero es socorrer a las víctimas y apoyar a sus familias", ha subrayado la organización, que rechaza entrar en especulaciones mientras no se disponga de información contrastada sobre lo sucedido. Al mismo tiempo, Semaf ha instado a todos los profesionales de la conducción a extremar las medidas de precaución en el desempeño de sus funciones.

La huelga sigue adelante

Pese al impacto provocado por el accidente, el sindicato mantiene la convocatoria de paro de 24 horas prevista entre las 00:01 y las 23:59 horas del jueves 29 de octubre.

La organización defiende que la movilización responde precisamente a reivindicaciones relacionadas con la seguridad ferroviaria y al cumplimiento de los compromisos asumidos por las administraciones y empresas del sector tras anteriores incidentes. Además, ha anunciado que estudia nuevas iniciativas y medidas destinadas a reforzar las condiciones de seguridad en la red ferroviaria. A la huelga están llamados alrededor de 6.000 trabajadores del grupo Renfe.

Semaf justifica la huelga por lo que considera un bloqueo de los acuerdos alcanzados para mejorar la seguridad ferroviaria. Entre sus reivindicaciones figuran avances en los protocolos ante situaciones de riesgo, mejoras en las comunicaciones operativas, la contratación de nuevos maquinistas, la atención psicológica tras arrollamientos y una mayor fiabilidad del material rodante.

Por su parte, Renfe recomienda no viajar en tren el jueves si no es imprescindible y sostiene que buena parte de estas demandas exceden sus competencias y defiende haber cumplido los compromisos asumidos tras el accidente de Adamuz, además de reforzar la plantilla en los últimos meses. La compañía lamenta asimismo los perjuicios que el paro ocasionará a los viajeros.

Los servicios mínimos de hasta el 75%

La convocatoria puede tener un impacto significativo sobre la circulación ferroviaria. Cercanías Madrid ya ha advertido de que el servicio se verá "muy afectado" durante toda la jornada y ha recomendado a los viajeros utilizar medios de transporte alternativos.

El Ministerio de Transportes ha establecido unos servicios mínimos del 75% en las franjas de mayor demanda de Cercanías (de 06:00 a 09:00, de 13:30 a 15:30 y de 18:30 a 20:30 horas), mientras que el resto del día funcionará el 50% de la oferta habitual.

En Media Distancia circulará el 65% de los servicios programados, mientras que en Alta Velocidad y Larga Distancia se prestará el 73% de las circulaciones previstas. En el transporte ferroviario de mercancías operará el 26% del servicio habitual.

Debido al accidente de Urda, Renfe ha programado servicios alternativos de transporte para garantizar la movilidad, puesto que debido al accidente se mantendrá interrumpida la circulación de la línea de alta velocidad entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía. La compañía ha habilitado cambios y anulaciones sin coste para los afectados por la suspensión de la línea. Habrá varios servicios especiales por carretera (lo que incrementará en aproximadamente 1:30 horas el tiempo de viaje) para conectar Madrid, Ciudad Real y Puertollano en ambos sentidos.

Por su parte, Iberia operará tres vuelos extra que se suman a los que operan habitualmente con Andalucía para facilitar el transporte aéreo entre Madrid y Málaga y Madrid y Sevilla. En concreto, se han programado dos vuelos de ida y vuela a Málaga y otro de ida y vuelta a Sevilla.