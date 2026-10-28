Sánchez, sobre el accidente de trenes en Toledo: "Si ha habido negligencias se responderá con contundencia"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una investigación para averiguar las causas del accidente ferroviario en Toledo y ha prometido que si habido "negligencias" se responderá con contundencia, tras la colisión este miércoles de un AVE de Renfe y un tren Iryo en Urda (Toledo), donde al menos 68 personas han fallecido y decenas han sufrido heridas.

"Vamos a llegar hasta el final y si ha habido negligencias se sabrán, si ha habido fallas en el sistema de seguridad se responderá con contundencia", ha dicho Sánchez en una declaración institucional desde el puesto de mando instalado en Urda.

Poco antes de las 9:00 horas, dos trenes, uno de Renfe y otro de la compañía Iryo, que cubrían el trayecto Madrid-Sevilla, han colisionado en el punto kilométrico 118, a la altura de Urda, por causas que se desconocen, aunque las primeras investigaciones apuntan a un posible fallo humano. Este accidente se produce meses después de que en enero pasado 46 personas perdieran la vida por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba).

El jefe del Ejecutivo ha recordado que se han producido "dos terribles tragedias" en un mismo año en la alta velocidad y que esto no es asumible en un país como España. "Muy probablemente, todo indica a que el origen de los dos accidentes nada tiene que ver, pero eso no me corresponde a mí decirlo, sino a la Comisión Independiente de Accidentes Ferroviarios, por supuesto, a la labor de la justicia y la investigación y el examen que haga, en este caso, Adif y Renfe, y todo el sistema ferroviario". Aun así, ha remarcado que hay que "reforzar aún más" la seguridad para reconstruir la confianza en el sistema ferroviario de alta velocidad.

"Por tanto -ha continuado-, se tomarán todas las medidas que se consideren oportuno y con total contundencia para reconstruir esa confianza en nuestro sistema de alta velocidad y, por supuesto, para garantizar aún más la seguridad de nuestros conciudadanos que utilicen este servicio".

Minutos antes de que Sánchez hablara, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha dado una rueda de prensa donde no ha querido achacar el accidente a un error humano, pero la narración que ha hecho de lo sucedido ha apuntado a un fallo del centro de control de Atocha. El accidente se ha registrado después de que, por un error informático, se cayera el sistema de seguridad LZB y los operarios, como marcan los protocolos, hayan asumido la gestión del tráfico. Ha sido uno de estos el que ha permitido al AVE retomar la marcha con total normalidad a pesar de que varios kilómetros más adelante un tren Iryo permanecía parado en la vía de alta velocidad que une Madrid con Sevilla.

El jefe del Ejecutivo ha afirmado que "hoy España está de luto", y ha transmitido su solidaridad y empatía con los familiares de las víctimas y los heridos que todavía están hospitalizados, a quienes ha deseado "una pronta recuperación". Tras este accidente, Sánchez ha anunciado tres días de luto oficial, como se hizo después de la tragedia de Adamuz, que se desarrollarán del 29 al 31 de octubre.

"Detrás de cada una de las personas que hoy han fallecido, hay vidas rotas, hay familias quebradas, hay angustia también de aquellas familias que todavía no saben cuál es el paradero de de su de su familiar y, por supuesto, hay mucho dolor, que lógicamente el conjunto de la sociedad española comparte", ha asegurado.

La prioridad principal: atender a las víctimas y sus familias

Más allá de averiguar el motivo de lo sucedido, ha destacado que la principal prioridad del Gobierno es la atención a las víctimas y sus parientes, tanto desde el punto de vista material como psicológico.

Sánchez también ha hecho una mención especial a "la extraordinaria profesionalidad" de todo el servicio de emergencias y de la Protección Civil, además de alabar "la extraordinaria cooperación y coordinación que ha habido entre todas las instituciones". En ese sentido, aparte de la Protección Civil, ha citado al Gobierno autonómico de Castilla La Mancha, la Diputación de Toledo, los Ayuntamientos de Urda y Yébenes, y todas las comunidades autónomas. "También otras diputaciones que me consta se han volcado para poder dar una respuesta pronta a esta a esta tragedia".

Sánchez se ha desplazado a Urda a mediodía de este miércoles para "respaldar el trabajo de los equipos de emergencia y trasladar su apoyo a los afectados por el accidente ferroviario y a sus familias", habían informado fuentes de Moncloa.

Previamente, en un mensaje en la red social X, Sánchez había manifestado sentirse "consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo", al tiempo que ha mostrado su "cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias".

Asimismo ha subrayado que está en "constante contacto" con Puente y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y ha explicado que "los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas y garantizar su seguridad, en coordinación con todas las administraciones implicadas".