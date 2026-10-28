De Brasil a EE.UU.: la rocambolesca fuga de Flávio Bolsonaro tras perder las elecciones presidenciales frente a Lula

Acuciado por varias investigaciones judiciales en su contra por supuesta corrupción, el excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro, el primogénito del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023), no se lo ha pensado dos veces y ha abandonado su país con destino a Miami (EE.UU.), haciendo escala en Argentina y Ecuador, tras ignorar el requerimiento de las autoridades para que entregara sus dos pasaportes (tiene uno brasileño y otro italiano).

El senador ha llegado en un avión privado, acompañado por su esposa y sus dos hijas, a un aeropuerto de Miami (Florida, EE.UU.), donde las cámaras de los medios de comunicación han logrado captar la imagen de Bolsonaro bajando el aparato.

El exaspirante presidencial abandonó Brasil sin avisar a sus más cercanos colaboradores tras no atender el requerimiento de entregar a la policía su documentación para viajar y que en su periplo habría pasado por Argentina y Ecuador.

Su exdirector de campaña, el senador Rogério Marinho, ha trazado una cronología de lo ocurrido antes de su fuga. En declaraciones a los periodistas, Marinho ha agregado que su marcha del país les ha sorprendido porque nunca avisó a sus aliados, aunque asegura que lo comprende. Según el senador, Bolsonaro está siendo investigado por presunto lavado de dinero en base a tres tipos de pruebas, fotografías, viajes con una persona también investigada, que es el abogado Willer Tomaz, y la posibilidad de que ambos tuvieran una cuenta conjunta; y ha defendido su inocencia al destacar que el juez del Tribunal Supremo de Brasil que instruye el proceso, Alexandre de Moraes, recibió el domingo por la mañana, durante la jornada de votación, la información del banco de que esa cuenta no estuvo nunca a nombre de Bolsonaro.

"A las 20 horas y 44 minutos (del minuto), se proclama el resultado de las elecciones. Siete minutos después, la Policía Federal, comandada por el señor Andrei, solicita medidas cautelares contra el señor Flávio Bolsonaro", ha indicado Marinho. "Nosotros no fuimos informados, pero hasta lo entendemos en caso de que el senador Flávio haya salido de Brasil con su familia".

La Justicia ordenó requisar sus pasaportes

El lunes, el Tribunal Supremo de Brasil ordenó requisar los pasaportes de Bolsonaro y le dio un plazo de 24 horas para hacerlo. El senador recibió la notificación judicial cuando salía de la casa de su padre en Brasilia, donde Jair Bolsonaro cumple prisión domiciliaria por intento de golpe de estado.

Ese mismo día, el senador denunció en un vídeo difundido en sus redes sociales que esa petición de la justicia se fundamenta en unas afirmaciones recientes de su hermano Eduardo, en las que consideraba que debería abandonar el país si perdía las elecciones.

"Nunca he pesando en dejar el país", aseguraba Flávio Bolsonaro el día antes de marcharse.

Sin embargo, el excandidato presidencial nunca se presentó ante la policía, por lo que las autoridades cancelaron esos documentos. Comenzaron entonces los rumores de que había huido del país. Las autoridades de Argentina confirmaron en las últimas horas que había pasado por su territorio en su periplo.

En un mensaje en X, la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina precisó que a las 22.50 hora local del martes Bolsonaro, su esposa Fernanda y sus dos hijas Carolina y Luiza entraron en el país por el paso fronterizo del puente Tancredo Neves, en la provincia de Misiones. Los cuatro ingresaron en suelo argentino con "la documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal". Su tránsito por Argentina fue registrado por la autoridad competente sin incidentes.

Cincuenta minutos después, a las 23.30 horas, el grupo subió a un avión privado de la compañía Baires Fly S.A con destino a la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, según se informó en el plan de vuelo.

Antes de su llegada a EE.UU., el presidente estadounidense, Donald Trump, fue preguntado el martes por la noche y apuntó en declaraciones a los periodistas que estaba de acuerdo con que el exaspirante presidencial brasileño viajara a EE.UU. "Bueno, yo lo aprobaría. Creo que son buenas personas. Las elecciones fueron muy extrañas y me parecieron terribles", dijo el inquilino de la Casa Blanca, que fue aliado de Jair Bolsonaro, quien actualmente está en prisión domiciliaria en Brasil por intento de golpe de Estado tras ser condenado a 27 años de cárcel.

Tras los pasos de su padre

Así, Flávio Bolsonaro sigue los pasos de su padre, quien se fue a Orlando durante tres meses después de perder los comicios presidenciales de Brasil de 2022 frente a Lula y para evitar tener que participar en su investidura. Durante ese período, sus partidarios irrumpieron en las sedes del poder en Brasil -el Tribunal Supremo, el Congreso y el Palacio Presidencial. Pasados esos 90 días, el exmandatario ultraderechista regresó a su país.

Su hijo Flávio, perdió el domingo la segunda vuelta de las presidenciales frente a Lula, que ganó con el 51,79 % de los votos frente al 48,21 obtenido por sus adversarios. El senador quería recoger el testigo de su progenitor con el neoliberalismo económico de Javier Milei y la política carcelaria de Nayib Bukele como modelos. El senador ha rechazado conceder la victoria al izquierdista.

El martes por la noche, en medio de las noticias sobre su escapada, Lula criticó a su oponente político y destacó que "quien sale escondido de su país, debe alguna cosa". "Lamento que haya salido de Brasil. Podría haberse quedado para probar que las acusaciones no son verdaderas".

Flávio Bolsonaro está siendo investigado por sus vínculos con el abogado Willer Tomaz, que está acusado de blanquear más de 1.000 millones de dólares a través de una trama de apuestas online y criptomoneda. También es blanco de pesquisas por la supuesta financiación ilegal de la película Dark Horse, un biopic sobre la vida de su padre. Supuestamente, bajo el pretexto de esta película, Flávio habría recibido transferencias millonarias del banquero Daniel Vorcaro, involucrado en el desfalco que costó la quiebra del Banco Master, el mayor fraude financiero de la historia de Brasil. Aunque la Policía Federal continúa investigando el caso, él asegura que fue un patrocinio privado y legal.

El excandidato presidencial goza en la actualidad de inmunidad parlamentaria por su condición de senador hasta principios de 2027, cuando termina su mandato.