Accidente de tren en Toledo: lugares de donación, teléfonos y puntos de información para afectados

Tras el accidente ferroviario en Urda (Toledo), por el impacto de dos trenes Iryo y Renfe, y en el que oficialmente se contabilizan al menos 69 fallecidos y 58 heridos (quince de ellos muy graves), la atención se centra también en la asistencia a las víctimas y en las necesidades de los afectados. En este artículo vamos a aunar distinta información práctica de interés para la ciudadanía, desde cómo y dónde donar sangre hasta los teléfonos de consulta de Renfe e Iryo y otras cuestiones útiles para quienes buscan información sobre el suceso.

Donación de sangre

En primer lugar, los hospitales de Toledo, Ciudad Real y Alcázar de San Juan han realizado un llamamiento a la ciudadanía para donar sangre de todos los grupos. El Hospital General Mancha Centro ha activado su plan de contingencia y reforzado sus recursos para atender a los heridos, por lo que pide reponer las reservas de sangre. Además, como ha dicho la portavoz del Gobierno de Castilla y La Mancha se recomienda acudir a urgencias solo en caso estrictamente necesario.

Además, el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid también se ha sumado a la urgente causa y ha hecho un llamamiento para donar sangre ante las necesidades asistenciales derivadas del accidente ferroviario. La petición se dirige especialmente a los grupos sanguíneos 0+, 0−, A+, A− y B−, aunque se anima a la población a colaborar acudiendo a los puntos de donación habilitados. La localización y los horarios pueden consultarse en la web oficial de la Comunidad de Madrid.

¿Y por qué es importante donar sangre? "En condiciones habituales es muy necesaria porque hay muchos procesos médicos que requieren de transfusiones y quirúrgicos, trasplantes... Y, en estas circunstancias, ha habido heridos y pueden necesitar sangre. Hay un consumo superior a lo normal y es bueno tener unas reservas bien llenas", ha explicado Luisa Barea, la directora del Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad de Madrid.

Para hacerse una idea: un solo herido en un accidente de tráfico puede necesitar 20 transfusiones de sangre. "Tenemos unos donantes muy generosos que siempre responden. Porque en este caso hay un incremento de las necesidades de sangre porque vamos a recibir heridos de la catástrofe. Y si no pueden venir hoy, en el día de mañana o pasado que vengan los donantes porque vamos a seguir necesitando sangre varios días seguidos", ha añadido Barea.

Teléfonos de contacto

Además, Renfe ha activado el gabinete de crisis y el Plan de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios y a sus Familiares (PAVAFF), así como el teléfono de atención a víctimas y familiares: 900 101 020.También ha hecho lo mismo la compañía Iryo, que ha habilitado un teléfono, el 900 001 403 para todas las consultas relacionadas con el accidente. De acuerdo con otro comunicado anterior de la compañía, el tren que ha colisionado es el servicio 6076 que realizaba el trayecto Madrid-Sevilla. Y luego, el teléfono de Emergencias de Castilla-La Mancha 900 122 112.

Además, se han establecido tres Centros de Atención a Familiares (CAF) que comparten Renfe e iryo en Madrid, Córdoba y Sevilla, con personal de atención psicológica:

• En Madrid, el centro está ubicado en la Sala Club de Puerta de Atocha

• En Córdoba, en la sala de autoridades

• En Sevilla, en la Sala Club de Renfe y en la sala de autoridades para Iryo.

Las estaciones de Atocha, Sevilla, Córdoba y Málaga estarán abiertas las 24 horas para atender a todas aquellas personas que lo precisen.

Muestras de ADN

Además, la Guardia Civil ha habilitado diferentes oficinas para que acudan los familiares de primer grado de las víctimas del accidente ferroviario. El objetivo prioritario es la identificación de las personas desaparecidas y la toma de muestras de ADN de los familiares que acudan a estas oficinas para así poder agilizar el proceso de identificación. Estas dependencias están ubicadas en las Zonas de la Guardia Civil en Madrid (Calle Batalla del Salado 32) y de Andalucía (Avenida de la Borbolla nº 8, Sevilla) y las Comandancias de Córdoba (Entrada por Avenida de los Mozaharabes) y de Toledo (Avenida Barber Nº 42). Por ello, "desde la Guardia Civil hacemos un llamamiento a los familiares directos para que acudan lo antes posible a estas dependencias para agilizar la identificación".