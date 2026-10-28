Feijóo dice que los españoles tienen derecho a saber el estado de sus infraestructuras: "El dolor no nos obliga a callar"

De luto riguroso, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ofrecido una comparecencia en la sede de su partido en la que se ha declarado "consternado" y ha pedido respuestas sobre el accidente ferroviario que este miércoles ha segado la vida de al menos 68 personas en Urda, Toledo. Aunque el popular ha señalado que "no es el día" de discutir sobre las responsabilidades políticas", también ha señalado que se exigirán todas las respuestas que piden los españoles.

"El dolor no nos obliga a callar", ha dicho, y "la serenidad no es silencio", ha señalado. Sin embargo "es el momento del respeto a los muertos, heridos y sus familiares", por lo que la posición del PP es de "respeto" al dolor que sufren demasiadas familias. Por eso el PP ha anulado todos los actos de precampaña.

El popular, que ha utilizado su altavoz en Génova para pedir la donación de sangre, ha insistido en que "es imprescindible una investigación gubernamental inmediata" y otra judicial, "con todos los medios y sin interferencias": "Una nación herida debe tener la confianza de que este país va a volver a funcionar", ha continuado, para señalar que "España tiene derecho a saber qué está pasando con las infraestructuras, en qué estado se encuentran las vías y los sistemas de seguridad y qué advertencias se recibieron desde Adamuz y qué medidas se adoptaron".

"Dolor, solidaridad y exigencia"

El presidente del PP ha querido compartir con los españoles tres sentimientos: "Dolor, solidaridad y exigencia". "Acompaño en su dolor a las familias: lo siento en lo más profundo de mi corazón", ha señalado para desear "la pronta recuperación de los heridos". También ha querido enviar su apoyo "a quienes aún esperan noticias de los suyos": "No hay angustia comparable a esa espera".

Una angustia que, ha asegurado, el PP siente en propia carne, porque la sufren con alguien "muy querida para nosotros", la exministra Fátima Báñez, de la que todavía no se tienen noticias confirmadas.

El popular ha querido, además, poner de relieve la respuesta de los profesionales de emergencia, sanitarios y vecinos que han asistido a las víctimas en primera línea: "Ante dramas como este, España reacciona como siempre: una nación unida en lo bueno y malo, una comunidad de afectos que ningún muro puede separar".

Feijóo pide "una revisión independiente" de la red ferroviaria

Y aunque ha asegurado que no es el día de buscar responsabilidades políticas, ha insistido en que es necesario obtener respuestas para dar "seguridad" a los españoles: "Una nación herida debe tener la confianza de que este país va a volver a funcionar", por eso ha insistido en que es "inaplazable" que se realice "una revisión completa e independiente de toda la red ferroviaria", y que "se rinda cuentas de cada euro: lo que se anunció y lo que de verdad se ejecutó. Lo que se recibió y en qué se gastó".

"Los ciudadanos cumplen con sus obligaciones y esperan que las instituciones respondan con eficacia, los servicios esenciales funcionen y las infraestructuras estén a la altura de sus necesidades", ha continuado: "Es una exigencia legítima y una responsabilidad que las administraciones deben asumir".

"Con este compromiso y con el recuerdo presente de las víctimas", ha concluido, para anunciar que los miembros del comité de dirección del PP participarán en el minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias a las 20:00 h. En concreto, Feijóo ha ido al Ayuntamiento de Madrid junto con el secretario general Miguel Tellado, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, y la número dos en la lista por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo.

El resto de miembros de la directiva popular han acudido a los minutos de silencio de Toledo, Logroño, Málaga, Valladolid, Valencia, Arganda del Rey y Bruselas, donde la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, se concentra con la delegación española en Bruselas.