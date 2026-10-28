Suspendida la jornada de Copa del Rey de este miércoles por el accidente de trenes en Toledo

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha suspendido la jornada de la Copa del Rey prevista para este miércoles con 24 eliminatorias a partido único por el accidente de trenes en Urda (Toledo) que ha provocado decenas de fallecidos.

"Como muestra de respeto y solidaridad con todas las víctimas del trágico accidente ferroviario", la RFEF ha decretado la suspensión de los 24 partidos correspondientes a la primera eliminatoria de la Copa previstos inicialmente para disputarse durante la tarde-noche de este miércoles, ha informado el organismo en un comunicado.

La RFEF ya ha anunciado los horarios definitivos de los encuentros aplazados, nueve de los cuales se retrasan un día, al jueves. El resto se disputarán entre las dos próximas semanas.

Los 24 partidos reprogramados Peña Sport FC - SD Huesca | Jueves 29 de octubre | 18:00 CD Numancia de Soria - Real Oviedo | Jueves 29 de octubre | 18:00 UD Poblense - AD Ceuta FC | Jueves 29 de octubre | 19:00 Coruxo FC - Zamora CF | Jueves 29 de octubre | 19:00 CD Cieza - Granada CF | Jueves 29 de octubre | 19:30 CD Covadonga - Real Valladolid CF | Jueves 29 de octubre | 20:00 CP Mijas Las Lagunas - Real Jaén CF | Jueves 29 de octubre | 20:00 RS Gimnástica Torrelavega - UD Ourense | Jueves 29 de octubre | 20:30 Xerez CD - Cádiz CF | Jueves 29 de octubre | 21:00 CD Pamplona - SD Eibar | Martes 3 de noviembre | 19:00 CD Anaitasuna - Deportivo Alavés | Martes 3 de noviembre | 19:00 Club Portugalete - Real Unión Club | Miércoles 4 de noviembre | 19:00 SD Amorebieta - UD Logroñés | Miércoles 4 de noviembre | 20:00 Utebo FC - CE Sabadell FC | Miércoles 4 de noviembre | 20:30 Reus FC Reddis - Barakaldo CF | Miércoles 4 de noviembre | 20:30 CD Minera - FC Cartagena | Miércoles 4 de noviembre | 20:30 CS Puertollano - Albacete Balompié | Miércoles 4 de noviembre | 20:45 CD Badajoz - CD Tenerife | Miércoles 4 de noviembre | 21:00 CD Tarancón - Levante UD | Jueves 5 de noviembre | 19:00 CD Alcoyano - RCD Mallorca | Jueves 5 de noviembre | 21:00 CF Trival Valderas Alcorcón - CD Leganés | Martes 10 de noviembre | 20:00 CFUE Tavernes de la Valldigna - Valencia CF | Martes 10 de noviembre | 21:00 CDA Navalcarnero - Real Betis Balompié | Jueves 12 de noviembre | 19:00 Salamanca CF UDS - RC Celta de Vigo | Viernes 13 de noviembre | 21:00

La segunda eliminatoria de la Copa del Rey está programada para el 1, 2 y 3 de diciembre. Esta primera ronda, de la que estaban exentos los cuatro equipos de la Supercopa (FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Sociedad), se compone en total de 56 partidos y se disputan en casa de los clubes de menor categoría. El martes se disputaron 18 y el jueves estaban previstos los últimos 14. Ahora ese día serán 23.

El Betis regresa a Sevilla

De todos los equipos afectados por el aplazamiento, hay dos con un calendario especialmente apretado por disputar también competiciones europeas. Se trata del Real Betis (Champions) y el Celta de Vigo (Europa League). En ambos casos además tenían previsto jugar su partido de Liga de la próxima jornada el sábado.

Poco después del anuncio del aplazamiento de la jornada copera, el Betis hizo saber que regresaba a Sevilla desde Madrid, adonde se había desplazado por vía aérea para disputar su eliminatoria ante el Navalcarnero en la localidad de Alcorcón. El Celta por su parte no llegó a viajar ya que fue informado del aplazamiento justo antes de tomar su vuelo rumbo a Salamanca. El equipo estaba de hecho en el aeropuerto de Peinador y regresó a su ciudad deportiva para entrenar, una sesión que estuvo precedida por un minuto de silencio.

Los partidos de Copa de estos dos clubes son los que se aplazan a más tarde y se han reprogramado a fechas del parón de Liga entre la 12ª y la 13ª, en la ventana FIFA para la Nations League.

Los otros dos clubes de la Liga que jugaban esta primera ronda y también disputan competiciones europeas, el Villarreal y el Rayo, jugaron ya el martes, en la jornada en la que la gran sorpresa fue la eliminación del Espanyol en el campo del Sestao.

También se suspende la jornada de Copa en fútbol sala

Asimismo, la RFEF ha aplazado también los nueve partidos previstos para este miércoles de la primera eliminatoria de la Copa de España de fútbol sala, lo que obligará a cambiar el calendario de la competición. El sorteo de la siguiente ronda, que estaba previsto para este jueves, se suspende hasta una nueva fecha.