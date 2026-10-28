"Desconecte, vuelva a conectar y reanude marcha normal": las conversaciones entre Adif y los trenes del accidente en Urda

Adif había autorizado a los dos maquinistas del AVE e Iryo siniestrados este miércoles en Toledo a reanudar la marcha, pero solo el de Renfe lo hizo. Así se desprende de parte de la conversación a la que ha tenido acceso RTVE y que consta de tres audios, aunque se desconoce si hay más interlocuciones entre las diferentes partes afectadas.

En el primero de ellos, un operario de Adif le indica al maquinista del AVE que reanude la marcha a la velocidad normal, que en este tramo puede llegar hasta 200 kilómetros por hora. Son las 8.36 de la mañana. El sistema de seguridad LZB estaba caído desde hace unos minutos y el maquinista del tren había reportado un "fallo de transmisión por bloqueo 00".

"Le voy a autorizar, ¿tienes un punto de parada y meta 0 verdad? Es que se ha caído la central de Urda, por eso estamos preguntando. [...] Estamos valorando desconectar, un momentín. [...] Vamos a desconectar", le comentan al maquinista desde Atocha.

Acto seguido le dicen: "Maquinista de tren, desconecte, cuando pase de Urda ya no tenemos ese problema, volverá a tomar velocidad. Atocha a maquinista de tren, desconecte y vuelva a conectar el LZB y reanude marcha al amparo del BSL con marcha normal", finaliza la conversación.

Mientras el AVE recuperaba la velocidad, a las 8.41, la maquinista del Iryo, que se encontraba inicialmente a 25 kilómetros, aunque en ese momento ya son menos, avisa al centro de control de que se encuentra detenida. "He tenido una pérdida de transmisión y estoy detenida en la señal de entrada de Urda", avisa el Iryio en otro audio separado al que ha tenido acceso esta casa.

"Tomamos nota, cerramos la señal. No le autorizamos al relance, atenta a la señal", responden desde el centro de control en Atocha. Pasan unos segundos en el audio. "Desconecte y vuelva a conectar y reanude marcha normal", le añaden. En ese momento, el tren AVE ya llevaba supuestamente seis minutos con la autorización de circular.

Versiones contradictorias entre Iryo y la del Gobierno

Minutos después, aunque sin saber la hora, en otro audio, el Iryo vuelve a avisar: "No me está permitiendo el tren reiniciar el sistema LZB y por eso estoy detenida todavía". "Vale, cuando pueda", le responden del centro de control, que cuelgan con la maquinista. En ese instante, entre los trabajadores del centro de control comentan: "El 76 (Iryio) está teniendo problemas con el equipo, está con un Meta 40 hasta que se detenga. Estaba llegando, tenía un Meta 40, que continuará en BSL. Un momento, el que está ahí en lo de Urda, ¿no hay que darle el desconecto? En Urda tenemos el problema", y se corta el audio.

Tras ello, supuestamente, según la versión del Gobierno, el impacto se produce a las 8.53 de la mañana. El Ejecutivo ha mantenido desde el primer momento que se debía a un "error humano". Fuentes cercanas a Iryio contradicen esa versión y aseguran que a las 8.38 la maquinista del Iryo ya estaba en contacto con el centro de control y a las 8.48, momento que la compañía señala como instante del impacto, el tren no había recibido autorización para reanudar la marcha.

En total, al menos 68 personas han muerto y decenas han resultado heridas al chocar este miércoles los dos trenes y desde primera hora la hipótesis con la que ha trabajado el Gobierno apuntaba a un error humano, después de que el Centro de Control de Adif haya ordenado al tren AVE reanudar la marcha cuando el convoy de Iryo aún estaba detenido en la misma vía, lo que ha provocado la colisión.

En todo caso, lo que está claro es la caída del sistema de seguridad LZB, que ya está solo presente en esa línea de Madrid - Sevilla, ya que el resto tiene instalado un sistema más moderno, el ERTMS, aunque esta línea es la más antigua, del año 1992. Además, es el segundo accidente mortal en este trayecto en nueve meses. El pasado enero, 46 personas murieron en otro fatídico accidente en esa misma línea a la altura de Adamuz, Córdoba.