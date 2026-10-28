Las operadoras bloquean la venta de billetes para las próximas semanas en alta velocidad entre Madrid y Andalucía, ¿qué alternativas hay?

La recuperación de la circulación de la alta velocidad entre Madrid y Andalucía tras el choque de dos trenes en Urda (Toledo) llevará posiblemente semanas y ya desde el primer día son numerosos los viajeros que han tenido que buscar transportes alternativos.

Las tres compañías ferroviarias que operan en esa línea han habilitados cambios y anulaciones gratuitos para todos los trenes afectados. Y traslados en autobús para los viajeros afectados a mitad de camino este miércoles.

Todas han anunciado ya que paralizan la venta de billetes para el corredor de alta velocidad Madrid - Andalucía.

Renfe ha informado de que no despachará billetes para esa vía hasta el 13 de diciembre, a no ser que Adif restablezca antes al circulación. No obstante, ofrecerá a partir del viernes 30, un plan alternativo de transporte para facilitar la movilidad de los viajeros que necesiten desplazarse entre Madrid y Andalucía. Y ya ha puesto en marcha un servicio especial entre Madrid, Ciudad Real y Puertollano, a través de la vía convencional -lo que incrementará en aproximadamente 1:30 horas el tiempo de viaje - y autobuses.

La compañía iryo ha anunciado la cancelación de todos sus servicios entre Madrid Puerta de Atocha y el Corredor Sur "sin previsión de restablecimiento de la circulación". No obstante, no permite comprar billetes en su web para ese tramo con salida antes del 9 de noviembre.

Y Ouigo también comunica en su web que la compañía cancela todos sus trenes entre Madrid y Andalucía hasta al menos el lunes 2 de noviembre incluido. Además de los suspendidos de circulación este miércoles.

Según Adif, la circulación permanece activa en los tramos de alta velocidadMadrid-Toledo y Málaga-Sevilla.

Las empresas de autobuses han multiplicado su oferta de plazas

La Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebus) ha explicado que sus empresas asociadas han multiplicado por cinco las plazas disponibles en algunos casos y, con todo, los billetes se agotan rápido. La entidad ha asegurado que ya se prepara para la ola de reservas que llegarán en los próximos días.

Ya se esperaba gran demanda para el jueves coincidiendo con la huelga de maquinistas convocada a nivel nacional por el sindicato SEMAF. El sindicato ya ha anunciado que la mantiene en la defensa de la seguridad ferroviaria.

Iberia y Air Europa refuerzan plazas y trayectos

La compañía aérea Iberia operará este jueves tres vuelos extra que se suman a la operativa habitual con Andalucía con el fin de facilitar el traslado entre Madrid y Málaga y Madrid y Sevilla. En concreto, se han programado dos vuelos de ida y vuelta a Málaga y otro de ida y vuelta a Sevilla.

Además ha añadido 520 asientos más en sus vuelos Málaga y Sevilla y ha limitadoa 99 euros el precio máximo por trayecto en categoría turista de todos sus vuelos con origen o destino a Andalucía a Madrid hasta el domingo 8 de noviembre. Para la tarifa Business, se ha establecido un máximo de 149 euros.

En concreto, los aviones que cubran la ruta entre Madrid y Málaga tendrán 362 asientos más, mientras que entre Madrid y Sevilla sumarán 158.

Iberia ha activado, además, la flexibilidad para todos aquellos pasajeros que tuvieran previsto volar y hayan visto alterado su viaje por el accidente del tren. Ha habilitado el teléfono 900 111 500 para gestionar los cambios.

Por su parte, Air Europa ya ha anunciado un vuelo adicional a partir de este miércoles a Málaga y a Sevilla. "Algunos días podrán ser dos adicionales a la capital hispalense", aseguran fuentes de la compañía, que aún trabaja en este plan de refuerzo.

¿Es viable viajar en coche por carretera hoy?

Poco después del mediodía, en la estación de Puerta de Atocha (Madrid), la flota de coches de alquiler estaba prácticamente agotada. Un pasajero afectado recogía las llaves del coche que le permitiría llegar desde Madrid a San Fernando (Cádiz), junto a su hija, por 460 euros para un día. "La compañía de tren no nos ha dado ninguna opción", cuenta, y duda que vaya a recuperar el dinero.

Anabel también se ha quedado varada en la estación madrileña tras comunicarle Renfe que su tren no saldría. "Nos han dicho que cambiemos los billetes y nos busquemos la vida", cuenta. Junto a ella, seis familiares y una niña pequeña. Han intentado alquilar un coche, "pero nos han dicho que se han quedado sin flota". Por una furgoneta de siete plazas, les pedían 158 euros y 14 por una sillita para la niña. Respira algo más tranquila porque "mi hermana, desde La Rioja, ha conseguido billetes de autobús para todos".

Carlos Martínez, taxista, ya ha recibido la solicitud de reforzar el servicio en lugares como la Estación Puerta de Atocha de Madrid hasta el viernes. Asegura que ya hay compañeros rumbo a Sevilla por importes de 900 euros. Hace dos semanas, cuando el incendio de un tren AVE en Zaragoza cortó la circulación entre Barcelona y Madrid, se llegó a pagar 1.100 euros por un trayecto.