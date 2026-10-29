El tiempo hoy 29 de octubre en España: rachas muy fuertes de viento en el Estrecho y Alborán

Precipitaciones débiles en Baleares y el litoral sureste este jueves, así como intervalos fuertes de viento en el Alborán y probables rachas muy fuertes en el Estrecho. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado que predominarán los cielos poco nubosos o despejados en buena parte del país, salvo algunos intervalos de nubes en el norte.

Durante la primera mitad del día podrían darse precipitaciones débiles o chubascos en Baleares y litoral sureste; probables brumas y nieblas matinales en la meseta sur, tercio este peninsular, sistemas Béticos y norte de Galicia.

Variación de temperaturas

Las temperaturas máximas caerán en los litorales de Cataluña y Alborán, subirán en el interior de la Comunidad Valenciana, sistema Ibérico, alto Ebro, Cantábrico y buena parte del extremo oeste peninsular, y variarán poco en el resto.

Las mínimas subirán en Andalucía occidental y meseta sur, bajarán en la meseta norte, nordeste y Baleares, y se mantendrán con pocos cambios en el resto.

Soplará viento moderado en los litorales cantábrico y gallego, en el Ampurdán y Baleares; con intervalos fuertes en el Alborán y con probabilidad de alguna racha muy fuerte en el Estrecho; flojo en el resto.

En Canarias predominarán los intervalos de nubes, que dejarán precipitaciones aisladas en las islas montañosas; quedarán restos de calima en la mitad oriental del archipiélago. Las temperaturas bajarán ligeramente y soplará viento flojo.

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